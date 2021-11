une guerre d’ego, d’insécurités et de peur du calendrier

11/06/2021 à 21:09 CET

Pilar Santos

« Gênes gagne toujours », répète sans cesse un président régional de la PP sur le pouls qui Isabel Diaz Ayuso jette avec Pablo Casado. « Eh bien, ils appellent le congrès et nous le verrons », répondent-ils différés du siège de la Communauté de Madrid. Les épées sont encore hautes. Les egos, gonflés.

La guerre des sépultures ouverte pour savoir qui contrôle le PP dans la région a plongé tout le parti dans un état d’hallucination : avec le gouvernement de coalition avec des difficultés dues à leurs divergences réforme du travail, avec le prix de l’électricité qui s’envole et l’inflation galopante, comment le chef de l’opposition peut-il être empêtré dans une affaire interne qui l’épuise lui et tout le monde ?

C’est un rapport de force manuel et l’un des bastions des conservateurs. Elle a commencé publiquement début septembre et a de nouveau enregistré des heurts ces derniers jours, avec des fuites et des déclarations avec railleries intégrées. Ayuso défend qu’elle doit prendre les rênes de la formation, car c’est le cas dans d’autres autonomies où le PP gouverne, comme c’est le cas de Alberto Núñez Feijóo et Juanma Moreno. Tous deux sont chefs de gouvernement et détiennent également la plus haute fonction du parti sur leur territoire. Mais Casado, au lieu de l’accepter, « capitalisant sur ses succès à Madrid et se souvenant que c’est lui qui a opté pour elle », a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas lui donner plus de pouvoir, déplore un responsable régional désormais en poste. l’opposition. Selon les barons, députés du Congrès, sénateurs et conseillers consultés pour cette chronique, le leader du PP a fait la mauvaise stratégie car il révèle qu’il se sent « faible », « peu sûr« .

« Casado a perdu le contrôle du temps. Pour le retrouver, il doit prendre l’initiative, la convoquer à un rendez-vous, s’asseoir avec elle et négocier », conseille un vétéran

La méfiance

Et que le leader du PP craint que ce soit une réalité admise même au siège de Gênes. La peur a à voir avec le calendrier, mais pas avec le plus proche de la date à laquelle le congrès doit se tenir pour élire le nouveau leader madrilène (Ayuso veut qu’il se tienne le plus tôt possible et la direction nationale, à la mi-2022). Le problème est que Casado pense que son partenaire dans les rangs peut être une menace pour lui dans le été 2023. Passons par parties : en mai 2023 auront lieu les élections régionales et municipales. A Madrid, malgré le fait que ce 4-M ait eu lieu, il y en aura encore, car c’est ce que le Statut indique. Dans l’équipe du leader conservateur, ils croient qu’Ayuso peut servir ce temps majorité absolue, oser sauter le pas et dire qu’elle est en mesure de gagner Pedro Sánchez aux généraux que le directeur général dit qu’il convoquera fin 2023 ou janvier 2024.

« Personne ne sait si Ayuso oserait ou ferait ce pas ou non. Cela dépendra de comment est le leadership de Casado à ces dates», reconnaissent-ils ce journal dans l’équipe du leader populaire. Cette méfiance a une réponse dans le gouvernement de Madrid : « Nous n’avons pas besoin de la présidence du PP régional pour faire ça. Il n’est pas nécessaire de rappeler à Casado qu’il est désormais président sans avoir occupé un poste organique de ce niveau. »

le victimisme

« Marié a perdu le contrôle de son temps. Pour le récupérer, vous ne pouvez rien faire d’autre que prendre l’initiative, convoquez-la à une réunion, asseyez-vous avec elle et négociez », dit un parlementaire qui a été aux prises avec des crises multipartites. perçant, trouver une solution n’est pas facile. L’objectif à cette table de négociation sera qu’ils sortent tous les deux blessés, mais aucun mort », poursuit-il.

Plusieurs députés influencent également la « campagne » d’Ayuso et comment il parvient à faire avec Casado comme avec Sánchez pendant la pandémie: apparaître comme une victime. Elle, objectivement, demande la même chose que ses collègues du parti (pouvoir exécutif et organique). Pendant ce temps, dans la partie des dommages, des victimes, des blessures dans les acronymes sont ajoutés. La manœuvre de Gênes pour l’arrêter a consisté à demander au maire de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de menacer qu’il veuille également présider le parti, un stratagème pour que Casado puisse défendre la nécessité de choisir par une « troisième voie ». Si Almeida ne s’était pas porté volontaire pour participer à cette opération, Ayuso aurait une voie claire pour le moment. Chez Sol, qui ne veut pas le contrarier, du moins pour l’instant, ils le justifient. « Il le fait pour fidélité au président », affirment-ils avant de déplorer : « L’incroyable, c’est que la direction essaie d’user la personne qui a réussi à ressusciter le parti après la débâcle en Catalogne et, surtout, rompe le tandem avec le maire. »

Le leader madrilène est prêt à affronter Almeida dans quelques primaires si la spirale ne s’arrête pas. Elle n’était pas gênée de penser que le maire aurait l’aval de l’appareil. L’équipe d’Ayuso a déjà lancé une campagne cette semaine pour demander le maintien du système des dernières primaires à Madrid. En eux, Cristina Cifuentes appliqué la formule de ‘un militant, une voix‘, en éliminant le chiffre de délégués, qui répondent traditionnellement aux ordres de la direction, en l’occurrence de Casado. Le cyclone Ayuso estime pouvoir tout faire, voire s’imposer selon la devise de certains : « Gênes gagne toujours ».