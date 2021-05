Une hausse des tarifs accompagnée d’une hausse des droits peut aider les centrales solaires échouées à trouver des acheteurs

Les 3 GW de capacité restants risquent d’être remis aux enchères ou annulés en raison de tarifs plus élevés.

Le droit de douane de base (BCD) à percevoir sur l’importation de produits solaires à partir d’avril 2022 pourrait sauver environ 4 giga-watt (GW) de projets solaires qui ont déjà fait l’objet d’une offre mais qui n’ont pas encore trouvé d’acheteurs, ont souligné les analystes de Crisil.

Étant donné que le BCD entraînera des hausses tarifaires de 0,25 à 0,50 Rs par unité, les entreprises publiques de distribution d’électricité (discoms) pourraient enfin accepter de se procurer de l’électricité à partir de projets d’énergie solaire qui avaient découvert des tarifs inférieurs à 2,75 Rs / unité, l’agence de notation mentionné.

Discoms avait développé des pieds froids sur le pouvoir d’achat de ces projets après des prix beaucoup plus bas découverts lors de récentes enchères. «Les accords d’alimentation électrique (PSA) pour les 7 GW de projets soumis aux enchères avant février 2020 doivent encore être signés, principalement parce que les enchères ultérieures ont vu les tarifs chuter et même tomber en dessous de 2 Rs en décembre 2020», Hetal Gandhi, directeur de Crisil Research a déclaré.

Sur ces 7 GW, environ 4 GW de projets ont des tarifs inférieurs à 2,75 Rs / unité. Les 3 GW de capacité restants risquent d’être remis aux enchères ou annulés en raison de tarifs plus élevés.

“Il serait également plus rapide pour les discoms, déjà à court de leurs objectifs renouvelables, d’acheter de l’électricité à partir de projets mis aux enchères avec des PSA non signés par rapport à des projets qui doivent encore être mis aux enchères”, a ajouté Crisil.

Ces projets ont été mis aux enchères par des contreparties centrales – la Solar Energy Corporation of India et NTPC – qui signent des accords d’achat d’électricité avec les développeurs gagnants lors d’enchères concurrentielles, puis signent des PSA avec les États pour fournir de l’électricité à partir de ces centrales.

Dès le début de l’exercice 23, les importations de modules solaires et de cellules attireront respectivement un BCD de 40% et 25%. Les coûts des modules représentent environ 60% des dépenses totales du projet pour les centrales solaires, et en raison des tarifs moins élevés des modules importés, l’ajout de la capacité solaire a principalement été effectué grâce à des produits étrangers, en particulier chinois.

