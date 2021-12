Une histoire d’amour crypto ?

L’histoire de WikiLeaks et de son passage au Bitcoin est très populaire auprès des investisseurs en crypto. Lorsque WikiLeaks est apparu, il a rapidement gagné en popularité pour les fuites publicitaires de nouvelles et d’informations classifiées sur son site. Fondée en 2006, l’association a eu une histoire intéressante, dont son fondateur, Julian Assange, qui a été envoyé en prison.

L’histoire de l’organisation avec les principaux bitcoins de crypto-monnaie est encore plus intéressante. La plate-forme de dénonciation anonyme s’était rangée du côté du gouvernement au sujet de la fuite de documents contenant des informations militaires classifiées et confidentielles. L’organisation, qui dépendait fortement des dons, en avait beaucoup souffert, les processeurs de paiement tels que Visa et Mastercard s’étant distanciés de l’entité.

WikiLeaks se tourne vers Bitcoin

Après avoir été déconnecté des méthodes de paiement traditionnelles, WikiLeaks s’était tourné vers la meilleure option suivante. À ce stade, l’organisation avait besoin de quelque chose que le gouvernement ne pouvait pas suivre ou contrôler et s’est tournée vers les dons de bitcoins pour cela. Julian Assange avait accusé le gouvernement américain de soutenir ce qu’il a appelé « un blocus bancaire illégal » contre WikiLeaks, forçant des entités telles que AmEx, Visa, PayPal, etc., à cesser de soutenir l’organisation.

Selon Assange, cela avait incité l’entité à s’orienter vers le bitcoin. Bitcoin était encore relativement nouveau à ce stade. En 2010, lorsque le « verrouillage » est entré en vigueur, BTC n’avait qu’un an et se négociait toujours à un niveau relativement bas. La même année, WikiLeaks avait commencé à recevoir des dons de crypto-monnaie, qui n’étaient initialement que des bitcoins, mais se sont depuis étendus pour inclure d’autres crypto-monnaies.

Comment se sont passés les dons de crypto ?

WikiLeaks a bien fait en termes de dons. Bitcoin ne se négociait qu’à un minimum de six cents lorsque l’organisation a commencé à le recevoir sous forme de dons en 2010. Depuis lors, l’actif numérique a augmenté au cours de la prochaine décennie pour atteindre un sommet de 69 000 $ en 2021.

En 2017, le fondateur Julian Assange a tweeté en disant que les investissements de WikiLeaks avaient augmenté de plus de 50 000 % depuis qu’ils ont commencé à accepter l’actif numérique. Assange est allé plus loin en remerciant le gouvernement américain d’être le promoteur de cette mesure. Depuis lors, Bitcoin a encore augmenté de 50 000 $ depuis que le fondateur a fait ce tweet.

Quel chemin a parcouru Bitcoin depuis le tweet susmentionné | Source : BTCUSD sur TradingView.com

WikiLeaks accepte désormais les dons dans six crypto-monnaies, dont Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Monero, Litecoin et ZCash. Ce rapport CryptoPotato a analysé l’historique des différents portefeuilles et a conclu que WikiLeaks a reçu plus de 2,2 millions de dollars de dons en utilisant des crypto-monnaies.

Cependant, cela excluait les dons de Monero, car le rapport indiquait que les dons utilisant la pièce de confidentialité ne pouvaient pas être retracés. De plus, WikiLeaks a également reçu un don de 1 CryptoKitties.

Julian Assange est actuellement en détention provisoire à la prison de Belmarsh à Londres après avoir subi un accident vasculaire cérébral dû au stress. L' »AVC ischémique transitoire » se serait produit après que la Haute Cour a annulé une décision interdisant l’extradition du citoyen australien vers les États-Unis.

