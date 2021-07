Une histoire de deux Angleterre : le racisme est un problème bien plus grave que le hooliganisme dans le football anglais

L’artiste de rue Akse P19 répare la peinture murale défigurée de la star du football britannique Marcus Rashford après que l’Angleterre a perdu le match final du championnat de football Euro 2020 contre l’Italie. (Photo par AP)

En regardant à travers le prisme du football, c’est l’histoire de deux Angleterre – la bonne et la mauvaise, l’amour et la haine. L’amour finit par l’emporter sur la haine, mais les ennemis font sentir leur présence à grande échelle.

L’équipe d’Angleterre de football fait honneur à sa nation. Les joueurs de l’équipe ont défié le racisme, lutté contre la pauvreté alimentaire, dénoncé l’homophobie et fait des dons au National Health Service (NHS). Contrairement à Memphis Depay (l’attaquant des Pays-Bas) par exemple, qui s’est déjà présenté à une séance d’entraînement de Manchester United dans une Rolls-Royce et a été agacé par le capitaine du club Wayne Rooney, les gars d’Angleterre ne sont pas obsédés par le bling.

Trois de ces joueurs ont raté les tirs au but lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie et l’Angleterre ont perdu. De vils abus racistes ont suivi sur les réseaux sociaux, ciblant Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, âgés respectivement de 23, 21 et 19 ans, qui ont eu le courage de s’affronter dans une situation de haute pression. À Withington, au sud de Manchester où Rashford est né, une fresque du footballeur a été défigurée par des graffitis racistes. Rashford, Sancho et Saka ont publié des déclarations condamnant les abus racistes, mais ils se sont également excusés pour leurs pénalités manquées. Pourquoi? Avez-vous déjà vu un joueur de cricket s’excuser pour une prise perdue ou un joueur de tennis le faire pour avoir commis une double faute ? Tout fait partie du jeu. Qu’est-ce que le teint d’un joueur doit faire pour les erreurs sur le terrain ? Ou est-ce que c’est OK d’être noir jusqu’à ce que vous fassiez une erreur ?

Le racisme est actuellement un problème plus important que le hooliganisme dans le football anglais. Les fans de Ticketless qui ont pris d’assaut Wembley avant la finale de l’Euro, prétendument en train de soudoyer des stewards, avaient pratiquement forcé l’annulation de l’épreuve de force pour le titre. La police a échoué au test de Wembley. Les voyous qui ont attaqué les supporters italiens après la finale ont donné une mauvaise réputation au football anglais. Pourtant, ce qui s’est passé à Londres dimanche dernier n’était pratiquement rien comparé au chaos qui a suivi la demi-finale de l’Euro 1996, que l’Angleterre a perdu contre l’Allemagne aux tirs au but. Trafalgar Square ressemblait à une zone de guerre ce jour-là. Un jeune supporter anglais a été poignardé, car les hooligans l’ont pris pour un Allemand. Au cours des deux dernières décennies et demie, les autorités anglaises ont réussi à contrôler le hooliganisme grâce à différentes mesures. Le racisme, cependant, est en hausse.

En janvier de l’année dernière, les chiffres publiés par la ministre d’État britannique (Home Office) Susan Williams ont montré que les incidents d’abus racistes signalés sont passés de 98 à 152 entre les saisons de football 2017-18 et 2018-19. Le Guardian a rapporté que plus de 150 incidents racistes liés au football ont été signalés à la police au cours de la saison 2018-19. Daily Mail a rapporté la semaine dernière que les joueurs anglais ont été ciblés avec 12 500 messages haineux sur les réseaux sociaux lors de l’Euro 2020.

L’inaction apparente des géants des médias sociaux a aidé les racistes. Les entreprises de médias sociaux s’autorégulent en grande partie et bien qu’elles prétendent disposer d’un mécanisme interne pour lutter contre le racisme et/ou tout type de discrimination, beaucoup de gens sont loin d’être convaincus. « Si vous êtes banni d’un terrain de football pour racisme, vous êtes à vie. Mais si vous êtes banni de Twitter, vous revenez dix minutes plus tard », a déclaré l’expert en racisme Sunder Katwala, directeur du groupe de réflexion British Future, cité par The Sun.

Les footballeurs s’en prennent à juste titre aux entreprises technologiques pour n’avoir pas réussi à s’attaquer aux messages abusifs. Le capitaine de Manchester United et demi-centre anglais Harry Maguire a parlé au nom de chaque footballeur lorsqu’il a appelé à la répression des organisations de médias sociaux, appelant à une modification de la loi. « Il faut faire quelque chose. Les entreprises doivent vérifier chaque compte », a déclaré Maguire au Sun, ajoutant : « Il est trop facile de troller et d’abuser. Être raciste est tout simplement trop facile à faire et à s’en tirer. »

Oui, les racistes sont en minorité mais ils sont une minorité puissante et leur haine semble être assez profondément enracinée. Lorsque des joueurs de l’académie de Portsmouth auraient abusé racialement des stars anglaises, cela ne présente pas le football anglais sous un bon jour. On dirait qu’il y a une division nette en ce moment; deux Angleterre coexistent et la mauvaise partie nuit à la réputation d’un pays fou de football.

Bien sûr, le racisme n’est pas seulement le problème du football anglais. C’est un problème social, qui affecte tout le continent. À maintes reprises, des joueurs anglais ont été victimes d’abus racistes dans les tribunes lors de leurs matchs dans différentes parties de l’Europe. Il y a seulement sept mois environ, un match de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir a dû être suspendu après qu’un officiel de match aurait utilisé un langage raciste envers l’entraîneur adjoint de l’équipe turque. Pour en revenir en Angleterre, la question est de savoir si les autorités font défaut aux footballeurs…

Le gouvernement britannique et la royauté britannique, ainsi que la Football Association (FA), ont condamné sans équivoque les trolls racistes sur les réseaux sociaux après la finale de l’Euro. Et le Premier ministre britannique Boris Johnson a maintenant déclaré que les racistes seraient bannis des matchs de football. Là encore, lorsque les joueurs anglais se sont mis à genoux avant leurs matchs à l’Euro, le ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, s’est rangé du côté des fans hués et a accusé l’équipe d’Angleterre de s’engager dans une « politique des gestes ». Ainsi, après la finale, lorsque Patel a exprimé son “dégoût” face aux abus racistes des trois joueurs, le défenseur d’Aston Villa et de l’Angleterre Tyrone Mings l’a appelée.

Le populisme de droite a gagné du terrain dans le monde et le niveau de tolérance a considérablement diminué. Le racisme du football est un sous-produit de l’environnement fracturé. Au milieu du gouffre, les garçons de Gareth Southgate ont représenté l’unité dans la diversité aux Euros, à travers leurs racines multiculturelles et leurs liens d’équipe. C’était une histoire réconfortante de la bonne Angleterre.

