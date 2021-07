une histoire de deux méthodes

Gary Sims / Autorité Android

Pendant des années, si les utilisateurs d’Apple voulaient exécuter leurs applications iOS préférées sur leur ordinateur, ils devaient le faire via des applications tierces, des émulateurs ou d’autres méthodes non officielles. Désormais, si vous possédez un Apple Silicon Mac (les plus récents avec un processeur M1) et que vous avez le Big Sur iOS, vous pourrez exécuter des applications iPhone et iPad sur votre ordinateur Mac.

Quel est l’avantage d’utiliser des applications iOS sur mon Mac ?

Les applications sur iPhone et iPad ont parcouru un long chemin. Désormais, vous pouvez avoir toutes les fonctionnalités des traitements de texte, des éditeurs vidéo et d’autres applications dans la paume de votre main. Surtout si vous travaillez fréquemment sur votre iPad, vous souhaiterez peut-être transférer des données ou des flux de travail de votre tablette vers votre ordinateur. Avec cette nouvelle mise à jour Big Sur OS, c’est exactement ce que vous pouvez faire.

Mon Mac peut-il exécuter des applications iOS ?

Comme mentionné, vous ne pouvez exécuter des applications iOS sur votre Mac que si votre ordinateur est équipé d’une puce Apple Silicon. Pour vérifier si votre appareil est compatible, procédez comme suit :

Cliquez sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran. Cliquez sur À propos de ce Mac. Si, dans la section Puce, il est indiqué Apple M1, alors vous êtes capable d’exécuter des applications iOS sur votre ordinateur.

Comment exécuter des applications iOS sur Mac

Le téléchargement d’applications iOS sur votre ordinateur Mac est extrêmement simple. Si vous savez comment fonctionne l’App Store sur votre Mac, vous n’aurez aucun problème !

Ouvrez l’App Store sur votre Mac. Cliquez sur le champ de recherche dans l’App Store et saisissez l’application que vous souhaitez télécharger. Notez que toutes les applications iOS ne sont pas disponibles sur le Mac Apple Store. Dans les résultats de la recherche, sélectionnez l’onglet Applications iPhone et iPad. Cliquez sur le bouton Obtenir à côté du résultat de la recherche d’applications. Téléchargez-le et vous pourrez exécuter des applications iOS sur un Mac !

Qu’est-ce qu’un émulateur et dois-je en utiliser un ?

Avec les nouveaux MacBooks M1 et ses puces en silicium, les émulateurs sont devenus plutôt obsolètes et on ne les voit plus souvent évoqués comme il y a 10 ans au début des années 2010. En bref, un émulateur est un programme qui « émule » un autre type d’appareil ou de service. Par exemple, au début du Mac, vous deviez télécharger un émulateur pour exécuter le système d’exploitation Windows sur votre Mac. De nos jours, il existe des services plus complets (un même intégré au Mac lui-même) qui vous permettent de le faire de manière plus transparente.

À l’époque, il était extrêmement courant de télécharger des émulateurs à partir de sites Web tiers louches afin d’exécuter des applications iOS, des jeux Gameboy et des programmes Windows sur un Mac. Non seulement vous devrez trouver l’application d’émulation en ligne, mais vous devrez également trouver les applications ou les programmes individuels que vous souhaitez exécuter. Cela a rendu les choses assez compliquées et de nombreuses personnes ont infecté leurs appareils avec des virus et des logiciels malveillants en général.

Si vous avez un ancien Mac et que vous avez désespérément besoin d’utiliser une application iOS sur votre ordinateur, oui, vous devriez utiliser un émulateur. Il existe de nombreuses ressources sur Internet pour vous guider tout au long du processus afin de vous assurer de ne pas télécharger un virus et de ruiner votre ordinateur. Si l’idée de télécharger un programme à partir d’une source tierce non vérifiée vous met mal à l’aise, vérifiez les Mac dont vous auriez besoin pour exécuter des applications iOS sans émulateur.

Quel est le meilleur Mac pour les applications iOS ?

Tous les Mac fabriqués en 2020 et au-delà auront une puce de silicium Apple (également connue sous le nom d’Apple M1). Si vous souhaitez exécuter des applications iOS sans utiliser d’émulateur, nous vous recommandons d’acheter l’un des modèles ci-dessous.