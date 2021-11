Une histoire de la Grande-Bretagne mondiale dans Skyrim, par Dave Hurst : écrivain de jeux

novembre 2011. Skyrim est rendu public à un public assoiffé d’Elder Scrolls. Beaucoup le considèrent comme un chef-d’œuvre de jeu de rôle (ceux qui n’ont pas joué à Demon’s Souls, de toute façon).

juin/juillet 2012. La domination de Skyrim sur le monde du jeu ne montre aucun signe d’arrêt alors que Bethesda sort son premier DLC, Dawnguard, sur une secte d’horribles vampires assoiffés de sang, drainant un public sans méfiance (c’est une métaphore). Quelques semaines plus tard, la cérémonie olympique de Londres 2012 fait monter les larmes aux yeux à travers le pays. À notre insu à l’époque, ce serait le dernier triomphe de la Grande-Bretagne en tant que société libérale décente.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

juin 2016. Bethesda annonce Skyrim Remastered. C’est Skyrim, avec des textures et des godrays plus agréables. Nous le saluons avec les sourcils levés et les lèvres pliées en ricanement. « C’est juste Skyrim, avec des textures et des godrays plus agréables », annonce-je au reste du bureau, sous un rire ravi. Si nous savions à quel point nous ririons peu pour le reste de la décennie.

juin 2016. La Grande-Bretagne vote pour la sortie de l’Union européenne. Le sentiment de chagrin est palpable. Je consacre chaque centime que j’ai à la crypto alors que la livre glisse dans le chaos, car dans le chaos de l’effondrement total de la société, le pari intelligent est sur la monnaie numérique décentralisée. Les toilettes du bâtiment sont bondées de files d’attente alors que nos collègues d’Eurogamer vomissent à tour de rôle.

À cause de certains idiots horribles dans, je ne sais pas, un trou de merde du nord comme Essex, ça va être plus compliqué pour nous d’assister à des voyages de presse continentaux. Plus besoin de sauter sur l’Eurostar avec un tas de collègues du Gamer Network de notre réseau de huit milliards de sites Web sur le même passe-temps, et d’autres personnes moins importantes de The Telegraph ou de tout ce que les gens obscurs lisent.

Probablement. Nous ne savons pas encore. À ce stade, ce ne sont que des spéculations vaines. Parce que ces horribles idiots de Crewe ou quelque chose ont choisi de se lancer dans un fantasme vers l’inconnu, parce qu’ils n’aiment pas voir Polski Skelps ouvrir à côté de Ladbrokes, ou partout où les gens de Northern Shitholes aiment gaspiller leurs revenus non déclarés de plâtrage, ou quoi que ce soit d’absurdités inutiles que les gens de Northern Shiholes aiment prétendre être du « travail ».

Certaines des personnes les plus impartiales (dim), moins libérales (dim) autour de moi commencent à rationaliser le résultat. On nous dit de comprendre que, pour beaucoup dans ce pays, le statu quo échouait et le vote sur le Brexit était un appel à un changement significatif. C’est très bien, mais pourquoi cela signifie-t-il que je dois accepter qu’il soit plus cher d’assister à la Gamescom ? Les gens à Hartlepool, ou ailleurs, ne comprennent pas le monde réel. Je veux moins comprendre.

Octobre 2016. Skyrim : Remastered est disponible sur les consoles de 8e génération. Nous sommes une fois de plus invités à « vivre une autre vie dans un autre monde », comme l’indiquait autrefois le texte de présentation d’Oblivion. Je demande un passeport irlandais.

novembre 2016. Donald Trump remporte de justesse l’élection présidentielle américaine sur un détail technique. Pour un peuple encore sous le choc de la perspective dévastatrice de moins de voyages de presse Ubisoft (ils nous mettent toujours dans les meilleurs hôtels), ce dernier affront à la décence est de trop. Et du coup, s’évader dans le monde de Tamriel devient nécessaire. Indispensable.

Skyrim n’est pas un vrai jeu vidéo. Cela ne fait pas avancer le médium de manière significative. Il ne contient aucune étude sur la paternité, aucune allégorie du cancer ou de la majorité. Ce n’est même pas sur itch.io.

Mais il a une économie de travail. Ricaner. Et, si vous choisissez la bonne voie pour vous ranger du côté de l’empire, il y a un sentiment de cohésion nationale. Le fantasme le plus profond et le plus enivrant de Skyrim est que grâce à une série de choix binaires clairs, une nation peut éviter un désastre et un peuple peut guérir.

décembre 2016. Le gouvernement irlandais rejette ma demande de passeport au motif franchement pédant que je ne suis pas irlandais. J’adore The Pogues et j’ai vu tous les épisodes de Ballykissangel, mais on me dit qu’une « affinité culturelle avec l’Irlande ne constitue pas une revendication de citoyenneté ». L’espace d’un instant, ma foi dans le projet européen commence à faiblir. Mon pote Clive en a eu un juste parce que son grand-père est de Limerick. Comment savent-ils que le mien ne l’est pas ?

novembre 2017. Skyrim sort sur Nintendo’s Switch, infligeant une dernière ironie humiliante : nous sommes libres de parcourir Tamriel depuis n’importe quelle pièce de la maison, y compris la tourbière, mais nous ne sommes pas libres de parcourir le continent. Pendant plus de quatre-vingt-dix jours sans visa. D’autres métaphores incluent : dorloter un empire tout en étant assis sur un trône de merde. Oui. C’est bon. Jeremy Peel n’a pas pu trouver ça.

Septembre 2021. Une Grande-Bretagne fatiguée par la crise se retrouve dans une pénurie de carburant, provoquée par une pénurie de chauffeurs de poids lourds, provoquée par une pénurie de sens politique, provoquée par une pénurie d’empathie. Mon 18e de Bitcoin vaut maintenant 1770 £.

novembre 2021: Skyrim: Anniversary Edition est prévu pour novembre.

Je ris à nouveau.

Avis de non-responsabilité : Dave Hurst a vécu 10 ans en Grande-Bretagne pour raconter cette histoire. Pendant ce temps, il a reçu une copie de Skyrim de l’éditeur du jeu. Il n’a pas revu le match. Il l’a donné à son compagnon pour qu’il l’examine à la place. Il est maintenant l’un des principaux experts Skyrim du pays – Dave, pas son compagnon.