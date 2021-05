une histoire de lutte contre le racisme

21/05/2021 à 14:08 CEST

L’Angleterre mène la lutte contre le racisme dans le football. Et, malgré le fait que la situation s’améliore d’année en année, les insultes raciales sont toujours à l’ordre du jour, tant sur les terrains que sur les réseaux sociaux. Pendant des décennies, les joueurs ont été contraints de subir les accusations constantes des «fans». Cependant, le premier ministre semble en dire assez. Et il persécute de plus en plus ceux qui dénigrent, insultent, harcèlent ou harcèlent leurs footballeurs selon leur pays d’origine. De Jack Leslie à Son.

Jack Leslie pourrait marquer un jalon en équipe nationale

Leslie a joué dans l’un des actes de racisme les plus regrettables. C’était en 1925 et il était alors membre du Plymouth Argyle, une équipe dans laquelle il a été pendant quatorze ans. Dans les années 1920, la situation en Europe avec le racisme était très différente de celle d’aujourd’hui. L’entraîneur l’a convoqué pour affronter l’Irlande, et le footballeur aurait pu devenir le premier joueur noir de l’équipe anglaise, mais cela ne s’est produit qu’en 1953. Le technicien l’a rappelé lorsqu’il a découvert qu’il était noir.

Il était l’un des grands footballeurs de l’époque. Marquant 137 buts en 400 matchs. Mais la politique sociale de l’époque ne lui a pas permis de briller avec l’équipe nationale. D’une mère britannique et d’un père jamaïcain, son rêve de jouer pour l’équipe d’Angleterre a été refusé. Maintenant à cette légende de Plymouth fait construire une statue dans le stade.

Cyrille Regis, une balle dans le courrier

Il était l’un des footballeurs pionniers de la ligue anglaise. Et le troisième à porter le maillot de l’équipe nationale après Viv Anderson et Laurie Cunningham. Cependant, lors de son premier appel, il a dû vivre l’un des épisodes les plus compliqués de sa vie. Peu de temps après que le technicien a annoncé ses débuts, il a reçu un e-mail avec une puce et le message suivant: «Si vous posez le pied sur notre herbe à Wembley, vous en aurez un pour vos genoux.

Dans les années 70, Régis et ses collègues ont marqué un avant et un après dans la lutte contre le racisme, essayant de normaliser une situation inconnue à l’époque. Que Cyrille Regis, Laurie Cunningham et Brendon Batson aient partagé une garde-robe était quelque chose d’atypique alors, où c’était encore une «exception» que les joueurs non européens aient une place dans l’équipe. Ils ont marqué une époque. Les premières fissures noires. À cette époque, la ségrégation était une réalité. Et dans certains quartiers, ils se sont opposés à la présence de personnes d’origine africaine. Il a fini par devenir une star de West Bromwich Albion

Thierry Henry: levez-vous et parlez

Le footballeur était l’un des plus vindicatifs des années 2000, à une époque où les insultes, les jets de bananes ou les cris simulant des singes étaient quotidiens dans les stades européens. FIl a été victime d’un harcèlement incessant de la part des fans. Et il n’a pas hésité à exhorter les autres à ne pas détourner le regard. Il a joué dans une lutte contre le harcèlement racial qui se poursuit 20 ans plus tard. En collaboration avec Nike, il a créé la campagne «Stand Up, Speak up» dans laquelle ils ont précisément exigé une justification de la situation qu’ils vivaient. Avec lui, ils ont levé près de 300 millions et réalisé 278 projets sociaux. Depuis, les grandes stars du football ont pris position contre le racisme.

La lutte du premier ministre contre le racisme

Le début de cette bataille a commencé en 1993 avec «Kick it out». La FA, la Premier League, la Football League et l’association des footballeurs professionnels ont créé un organisme indépendant de lutte contre la discrimination raciale. Cependant, la réalité est qu’au cours de ces trois décennies, la xénophobie est restée trop présente au sein du premier ministre.

Lors de la dernière campagne, ce sont les footballeurs qui ont fait un pas en avant. Lors de la campagne 2019-2020, 319 incidents liés au racisme se sont produits lors de la compétition. Et après l’arrêt que la pandémie a forcé, les footballeurs ont sauté dans le green prêts à se battre contre ceux qui insultent et harcèlent. Toutes les équipes ont rejoint le Black Lives Matter. Tous les capitaines qui composent le premier ministre se sont prononcés et se sont unis contre la cause.

En fait, Kane a expliqué à l’orateur qu’ils doivent se défendre contre le racisme: «Smiras partout dans le monde, vous voyez des enfants regarder le match pour la première fois, nous voyant tous nous agenouiller et demander à leurs parents pourquoi nous nous agenouillons & mldr; Je pense que c’est une excellente occasion pour les gens d’expliquer pourquoi et d’exprimer leur point de vue. Je crois que l’éducation est la chose la plus importante que nous puissions faire: les adultes peuvent enseigner aux générations ce que signifie et ce que signifie être ensemble et s’entraider, quelle que soit la race& rdquor ;, il a expliqué.

En outre, cette saison, ils ont ajouté “Pas de place pour le racisme” sur le maillot. Un badge que tous les footballeurs et arbitres portent et qui vise à contrer le racisme vécu par de nombreux joueurs de la compétition. “La discrimination sous quelque forme que ce soit, n’importe où, est totalement inacceptable et «Pas de place pour le racisme» rend clairement notre position de tolérance zéro.. Nous ne nous attarderons pas sur cette question importante et continuerons de travailler avec nos clubs, joueurs et partenaires pour remédier à tous les préjugés », a expliqué le PDG de la Premier League, Richard Masters