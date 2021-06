“Une histoire différente” l’année prochaine, promet Pirelli

in

Le patron de Pirelli, Mario Isola, a promis qu’en termes de dégradation des pneus, ce serait une “autre histoire” en 2022.

La société italienne a été largement critiquée à la suite du Grand Prix d’Azerbaïdjan, au cours duquel Lance Stroll et Max Verstappen ont subi des défaillances soudaines de leurs pneus.

Même avant cela, David Coulthard n’était pas satisfait d’eux, déclarant qu’il n’aimait pas à quel point la série est devenue dépendante de la gestion des pneus avec eux en tant que fournisseurs.

Isola attribue cela à une dégradation si élevée et dit qu’à partir de l’année prochaine, ce ne sera plus un problème.

“Il n’aime pas le système actuel où nous avons des pneus avec une certaine dégradation qui, comme vous le savez, sont conçus pour avoir ce niveau de dégradation”, a-t-il déclaré selon GPFans.

« Ce sera une autre histoire l’année prochaine quand on nous aura demandé de concevoir les nouveaux pneus 18 pouces avec des caractéristiques différentes – moins de surchauffe, moins de dégradation.

«Il exprimait simplement son opinion sur la réglementation actuelle et le système actuel. Et je le comprends parfaitement parce que c’est un pilote qu’il conduisait il y a plus de 10 ans alors que la situation était complètement différente.

“Nous savons qu’avec les voitures actuelles qui sont très, très rapides, même si beaucoup plus lourdes par rapport au passé, vous mettez beaucoup de stress sur les pneus donc cela génère une dégradation. Et aussi lorsque vous suivez une autre voiture, vous perdez de l’appui et c’est un élément supplémentaire.

« Nous travaillons donc avec la FIA et la FOM afin d’avoir une situation différente pour l’année prochaine. Je suis sûr que si vous ne perdez pas d’appui lorsque vous suivez une autre voiture avec des pneus conçus avec des caractéristiques différentes, nous pouvons atteindre l’objectif.

Avec les changements de réglementation entrant en jeu, les voitures de l’année prochaine seront très différentes de celles de cette année dans un certain nombre de domaines.

Pirelli utilise des “voitures mules” avec des conceptions similaires afin de voir comment leurs pneus fonctionneront avec eux.

“Ce n’est pas seulement le poids de la voiture qui stresse le pneu, c’est le niveau d’appui, la vitesse, il y a de nombreux paramètres que nous devons prendre en compte”, a ajouté Isola.

« De toute évidence, nous concevons des pneus pour l’année prochaine, en gardant à l’esprit tous ces chiffres et en demandant également aux équipes qui fournissent de nouvelles voitures de nous donner des voitures représentatives des voitures de l’année prochaine.

“Même s’il s’agit de muletiers, le poids est le même que celui indiqué dans la réglementation pour 2022 – répartition du poids, niveau d’appui – et nous concevons donc des pneus en tenant compte de ces caractéristiques.”

