Une histoire pour accélérer le pouls

Je me suis réveillé ridiculement tôt ce matin (vers 4 heures du matin) et j’ai été pris de court par la nouvelle de l’arrêt au sol et de l’ordre d’atterrissage de la FAA pour le trafic aérien dans l’ouest des États-Unis hier en réponse à un déclencheur de cheveux à un lancement d’essai nord-coréen d’un missile hypersonique . La déclaration de la FAA a laissé les choses assez vagues quant à la raison. Je note que les médias grand public ont rattrapé cette histoire inhabituelle aujourd’hui, mais comme d’habitude, offrent des comptes rendus superficiels.

L’ordre d’arrêt au sol et d’atterrissage (similaire à l’ordre d’atterrissage du 11 septembre) n’a duré que quelques minutes et a été rapidement annulé, mais je m’interroge sur les liens et les protocoles entre le NORAD et le système de contrôle du trafic aérien de la FAA. Il ne semble pas qu’il y ait eu beaucoup de laps de temps. Peut-être que cela fait partie du monde post-11 septembre. Mais je me demande aussi s’il y a quelque chose qu’on ne nous dit pas. Pourquoi le gouvernement ordonnerait-il un arrêt total au sol et un ordre d’atterrissage pour la côte ouest en réponse à un seul lancement de missile? Je peux penser à quelques raisons plausibles, mais je peux aussi penser à d’autres qui sont moins rassurantes.

La plus grande menace pour les États-Unis d’un pays comme la Corée du Nord (ou l’Iran) n’est pas une attaque nucléaire importante, mais une explosion EMP (impulsion électromagnétique) à haute altitude au-dessus ou à proximité des États-Unis, qui mettrait hors d’état les avions civils ainsi que bien d’autre. (Quelqu’un pense que le réseau électrique californien vétuste et mal entretenu, qui continue de mettre le feu à l’État, est protégé contre une explosion EMP ?) La technologie des missiles hypersoniques rend cette menace plus menaçante. La précision n’est pas vraiment un problème avec une attaque EMP. Notre gouvernement s’inquiète-t-il de cette possibilité dans la mesure où il ordonne des arrêts au sol du trafic aérien sur un seul avertissement de lancement?

Bien sûr, si le gouvernement était franc sur ce risque, il y aurait une pression pour des dépenses de défense plus élevées et moins pour les panneaux solaires et les éoliennes pendant que nous durcirions notre réseau électrique et de communication. Je ne peux pas avoir ça.

(Il s’agit en grande partie de spéculations de ma part. Je soupçonne que certains de nos excellents lecteurs peuvent avoir un aperçu ou des connaissances sur cette question. C’est à cela que sert le fil de commentaires.)