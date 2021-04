(De gauche à droite) Willie Silvestry, José Luis Trabal, Olajuwon Acosta et Juan De León

Hier a été une journée longue, intense et épuisante, mais pleine de bénédictions et de bonheur. Tout le monde sait que je travaille depuis de nombreuses années contre «gros et mince» à la recherche du meilleur pour mes garçons. Ils ont été des années difficiles à apprendre à la fois en tant que personne, entraîneur et homme d’affaires. Les réalisations ont été constatées et la croissance a été beaucoup plus élevée que prévu.

Il y a 3 ans, j’ai eu une perte importante que depuis ce jour plus rien n’a été pareil, mais dans tout ce processus, ils m’ont amené Olajuwon Davis Acosta et la personne qui l’a fait après qu’il soit trop spécial pour moi, m’a également demandé de le faire pour notre perdu qui dans la vie a toujours voulu l’aider.

Pour aggraver les choses quand je rencontre cet enfant et l’histoire de sa vie qui pour moi rien que d’y penser me donne le sentiment de le voir vouloir être quelqu’un et ne pas prendre toute sa souffrance comme excuse pour se perdre dans les vices ou la rue c’est naturel que la pensée qui m’est venue à l’esprit en dehors de cet enfant est « spéciale ».

Hier soir, après presque un an de très longues conversations et la recherche de cette pièce dont nous avions besoin pour atteindre nos objectifs avec « Rayo », la signature de mon garçon a été estampillée « De León Management » par le grand Juan De León. Une histoire spéciale d’un boxeur spécial nécessitait ce mouvement spécial et je pense certainement que nous avons pris la meilleure décision.

Ils ont été des années à se donner du mal uniquement à la main libre de mon grand ami Javier Bustillo et nous avons réalisé des choses incroyables. Je suis sûr qu’en incluant le grand Juan De León nous avons toutes les pièces nécessaires pour pouvoir écrire un chapitre super important pour la vie d’Olajuwon « El Rayo » Acosta, la boxe Mayaguez, le Roosevelt Residential et surtout pour accomplir le souvenir de notre Carlos « El Machazo » Rodríguez.

(Photo: fourni)