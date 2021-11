Une histoire visuelle de l’emblématique chanteur de Queen

Avec ses costumes flamboyants et sa présence scénique imposante, Freddie Mercury était l’un des plus grands showmen du 20ème siècle. À travers une série d’images emblématiques, nous montrons comment l’adolescent timide est devenu la rock star à part entière qui portait certaines des tenues de scène les plus mémorables de tous les temps.

Le jeune timide

Bien que le jeune et introspectif Farrokh Bulsara soit devenu la star mondiale Freddie Mercury, il n’a jamais oublié le jeune réticent, avec les insécurités habituelles, qu’il avait été autrefois. « En dessous de tout ça, je suis assez timide. Très peu de gens savent à quoi je ressemble vraiment », a admis Mercury. « Je n’aime pas la façon dont mes dents dépassent. »

Jouer du piano

La musique est devenue un exutoire pour Mercury au pensionnat – et a transformé sa vie. « J’ai pris des cours de piano à l’école et j’ai vraiment apprécié. C’était le fait de ma mère », a-t-il déclaré. « Elle s’est assurée que je m’y tienne et je l’ai fait jusqu’à la 4e année classique, pratique et théorique. Au début, j’ai continué les cours parce que je savais qu’elle le voulait, mais ensuite j’ai vraiment commencé à aimer jouer. Je joue essentiellement à l’oreille et je ne peux pas du tout lire à vue. J’ai toujours aimé chanter. J’avais l’habitude de chanter des choses et ça a évolué à partir de là.

École d’art

Bien que Mercury ait admis qu’il avait décidé peu de temps après avoir obtenu un diplôme à l’Ealing Art College qu’il ne poursuivrait pas une carrière de graphiste, la formation artistique a été utile pour son futur travail de musicien. « L’école d’art vous apprend à être plus soucieux de la mode, à toujours avoir une longueur d’avance », a déclaré Mercury. Il a dit que lorsqu’il s’est joint aux étudiants et futurs musiciens Brian May, Roger Taylor et John Deacon pour former reine au début des années 70, l’apparence était un élément clé de leur stratégie. « Le concept de Queen devait être majestueux et majestueux. Le glamour faisait partie de nous, et nous voulions être dandy. Nous voulions choquer et être scandaleux », a déclaré Mercury.

La cape « robe de mariée » blanche

Mercury a déclaré que « Queen n’a jamais copié personne » dans leur façon de s’habiller et qu’elle aimait glam rock Depuis le tout début. Mercury avait travaillé sur un stand de vêtements au marché de Kensington avec sa petite amie Mary Austin et avait ses propres idées claires sur la mode. En 1974, Mercury a rencontré la créatrice de mode Zandra Rhodes et a été captivée par ses tenues, notamment une chemise cape en soie ivoire épaisse avec un corsage brodé et des manches papillon géantes plissées. « C’était le top d’une idée de robe de mariée que j’avais », a déclaré Rhodes. Elle a créé la tenue de scène en satin blanc que Mercury portait en 1974. En le biopic 2019 Bohemian Rhapsody, Rami Malek, jouant Freddie Mercury, portait une reproduction de la tenue, créée par Rhodes elle-même.

Le style japonais

« J’ai toujours aimé tourner au Japon, en particulier avec toutes ces geishas – et ces garçons. Je l’ai adoré là-bas; le mode de vie, les gens, l’art », a déclaré Mercury. Lorsque Queen a joué le Nippon Budokan à Tokyo en 1976, le leader de Queen portait un kimono traditionnel sur scène.

Le short a l’air

Mercure n’a jamais été du genre à se prendre trop au sérieux. En 1976, il arbore un look différent : un short moulant à rayures rouges et blanches et des bretelles assorties. « La seule chose qui me permet de continuer, c’est que j’aime rire de moi-même. Si nous étions un groupe différent, avec des messages et des thèmes politiques, alors ce serait totalement différent. C’est pourquoi je peux porter des shorts ridicules sur scène et tout mettre en valeur », a déclaré Mercury.

La combinaison à sequins

Les bodys longs sont devenus une caractéristique régulière du look de Mercury dans les années 70, y compris un motif arlequin noir et blanc qui montrait sa poitrine. Le plus emblématique de l’époque était le body à paillettes argentées de style débardeur. Le justaucorps à manches longues a été porté pour la première fois lors de la tournée européenne en mai 1977, tandis que la version rouge à jambes courtes a été portée lors de la tournée européenne en avril 1978. La combinaison costume à paillettes argentées et masque incarnait l’amour de Mercury pour le théâtre – quelque chose qu’il a incorporé dans ses performances. Il a même joué dans une collaboration avec le Royal Ballet en 1979.

Lady Gaga, qui a porté sa propre version de la combinaison à paillettes à plus d’une occasion, fait partie des personnes influencées par Queen, un groupe qu’elle a dit qu’elle « adorait » ; elle a suivi de près les tendances de la mode de Mercury. Elle a dit un jour qu’elle « espérait que Freddie Mercury aurait trouvé que j’étais géniale ».

Le justaucorps de ballet rayé

Un autre musicien professionnel qui est un grand fan de Queen est Justin Hawkins, de The Darkness (il a même des tatouages ​​des visages des membres du groupe sur ses mains). Hawkins a porté un costume rayé moulant en l’honneur de l’une des tenues les plus emblématiques de Mercury, le justaucorps de ballet rayé. « Ce n’est pas un concert que vous voyez, c’est un défilé de mode », a déclaré Mercury à propos de son travail avec Queen.

La période du cuir

À la fin des années 70, Mercury portait beaucoup de cuir – y compris un pantalon en cuir rouge – mais il arborait l’un de ses looks en cuir les plus célèbres pour une vidéo qui était une parodie du feuilleton télévisé britannique Coronation Street. Vêtu d’une traîne et portant une mini-jupe en cuir noir et des résilles, des boucles d’oreilles roses, une perruque noire au carré, un haut en tricot rose et des talons, le Mercure moustachu a été filmé en train de passer l’aspirateur sur le sol. La vidéo, pour le single « I Want To Break Free » de 1984, a suscité une controverse. « Le genre d’image que je véhicule n’est pas planifié ou quoi que ce soit, c’est quelque chose qui a progressé au fil des ans », a déclaré Mercury. « C’est quelque chose que je vis. C’est authentique. Ce n’est pas du tout forcé. Je sens juste que c’est une partie naturelle de ma vie. Je ne me démène pas pour polémiquer, pas du tout, mais ce que beaucoup de gens trouvent scandaleux est tout à fait normal pour moi !

Le look faussement décontracté du Live Aid

Au moment où Mercure était hypnotiser le monde à Live Aid en 1985, il avait totalement changé de look. Fini les cheveux longs des années 70 ; il y avait le t-shirt blanc sans manches, un jean blanc, une ceinture cloutée et un brassard métallique représentatif de son nouveau style alors qu’il prenait Wembley d’assaut.

La veste militaire jaune

La veste de style militaire de Mercury, avec plusieurs boucles, œillets et garnitures en or, et dans une teinte jaune vif, a fait ses débuts lors du Queen’s Magic Tour de 1986, qui comprenait une autre apparition célèbre au stade de Wembley. La veste jaune de Mercury a été créée par son amie et costumière Diana Moseley, et aurait été inspirée des costumes d’opéra espagnol. Mercury a associé la veste à un pantalon blanc avec une bande rouge sur les deux jambes, agrémentée d’or. « Je m’habille pour tuer, mais avec goût », a-t-il déclaré.

Le grand prétendant

À la fin des années 80, alors que Mercury explorait sa propre créativité solo avec son album Monsieur le méchant, le chanteur superstar a démontré qu’il n’avait rien perdu de sa capacité à rire de lui-même. Sa vidéo de 1987 pour la chanson « The Great Pretender » le montrait parodiant bon nombre de ses déguisements de reine au fil des ans. La vidéo a été réalisée par David Mallet et mettait en vedette un Mercury rasé de près.

Freddie devient formel

Au cours de ses dernières années, Mercury a canalisé ses instincts pour l’extravagant dans une innovation musicale audacieuse, y compris son extraordinaire duo avec la légende de l’opéra Montserrat Caballé. Lorsqu’il travaillait avec le chanteur espagnol, Mercury portait un smoking élégant, avec un nœud papillon noir. Mercury a déclaré que c’était la première fois qu’il se produisait en tenue de soirée. C’était loin des shorts serrés, des pantalons en cuir et des combinaisons.

