« Une honte » – Roy Keane détruit Harry Maguire pour la célébration de l’Angleterre

Roy Keane n’a pas mâché ses mots après avoir verbalement détruit Harry Maguire pour sa célébration après avoir marqué le premier match lors de la victoire 5-0 de l’Angleterre sur l’Albanie à Wembley.

Les semaines ont été difficiles pour le capitaine de Manchester United, dont les mauvais résultats ont coïncidé avec une série de mauvais résultats. En effet, il a connu des difficultés dans une équipe de United désormais à neuf points du leader Chelsea. Et pour aggraver les choses, les couteaux sont affûtés pour le manager sous le feu Ole Gunnar Solskjaer.

Cependant, les joueurs de United ne sont pas non plus sans critiques. À cette fin, Cristiano Ronaldo a déclaré qu’ils devaient aider leur manager et prendre leurs responsabilités sur le terrain.

En tant que capitaine de United et ayant coûté 80 millions de livres sterling, on attend beaucoup de Maguire. Cependant, de mauvaises performances lors des défaites contre Leicester et Liverpool ont mis l’accent sur sa tête.

À cette fin, un ancien vainqueur du titre United exhorte Solskjaer à retirer à Maguire la capitainerie des Red Devils.

Même ainsi, Maguire avait au moins l’air un peu plus à l’aise de jouer pour l’Angleterre vendredi. Et il a réussi à marquer le premier but – une tête inclinée au-delà de la portée du gardien – pour donner l’avantage aux Three Lions.

Et il a célébré en mettant d’abord ses oreilles en coupe, puis en y mettant ses doigts. C’était un message clair à ses détracteurs qu’il n’écoute pas ce qu’ils disent.

Cependant, Keane ne s’est pas retenu pendant son expertise pour ITV et a qualifié Maguire d’embarrassant.

« Lorsqu’un joueur marque, il met ses mains sur ses oreilles, c’est comme faire taire les critiques. Mais je pense que c’est embarrassant. Il a été une honte pour Man United. Il pense qu’il marque là-bas, il fait taire ses critiques, c’est embarrassant », a déclaré Keane.

L’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright a également estimé que la célébration envoie le mauvais message.

« Je ne pense pas qu’il ait besoin de le faire », a-t-il ajouté.

« C’est quelque chose que j’aurais fait, mais vous le regardez maintenant et pensez que vous n’avez pas besoin de le faire. Vous avez beaucoup de football à jouer. Ne leur donnez pas l’occasion de dire que nous les avons. Joue juste à ton jeu Harry.

Jermain Defoe a conclu : « Vous n’avez pas besoin de le faire, il a marqué le but, c’est un bon but.

« Ce qu’il fait, c’est mettre un goût amer dans la bouche des gens, ils n’aiment pas ça. Cela leur donne l’occasion d’attendre cette mauvaise performance pour l’attaquer. »

Southgate salue l’affichage de l’Angleterre

Un homme qui était satisfait de l’affichage de son équipe et du but de Maguire était le patron de l’Angleterre Gareth Southgate.

Désormais, éviter la défaite à Saint-Marin lundi suffira à l’Angleterre pour confirmer sa place à la Coupe du monde 2022.

Les progrès qu’ils ont accomplis vers cet objectif à Wembley vendredi ont été convaincants, en particulier avec la performance emphatique de la première mi-temps.

Southgate pensait que ces 45 premières minutes avaient produit l’un des meilleurs jeux de l’Angleterre depuis longtemps.

Il a déclaré à ITV: « La première mi-temps a été fantastique, de même que nous jouons depuis longtemps. C’était difficile de maintenir ça.

« Nous sommes meilleurs lorsque nous avons un avantage. Nous n’avons pas produit ce que nous aurions dû contre la Hongrie, mais nous avons eu un match ce soir qui pourrait nous mettre au bord de la qualification pour la Coupe du monde.

