Une hôtesse de l’air d’American Airlines réprimande les passagers .

Un Compagnies aériennes américaines l’hôtesse de l’air est devenue virale pour s’en prendre aux passagers dans une diatribe enflammée qui a été filmée et partagée sur TikTok.

L’incident s’est produit lundi lors d’un vol entre LA et Charlotte, en Caroline du Nord. Dans la vidéo, un homme lance des obscénités sur une hôtesse de l’air et l’appelle « un gros gorille » après qu’elle lui ait dit de porter un masque facial, rapporte le New York Post.

“Il n’y avait absolument aucune excuse pour cela”, musicien Brent Underwood du groupe 87&Pine, qui a enregistré la vidéo, a déclaré au Charlotte Observer.

Vue d'un avion d'American Airlines à l'aéroport international de Dallas/Fort Worth (DFW) le 13 mars 2020 à Dallas, Texas.



« Peu importe à quoi vous ressemblez. Tout le monde mérite le respect. Et tout le monde mérite d’être puni de la même manière pour être une personne aussi grossière. Pourquoi appelleriez-vous une personne un gros gorille ? » il a dit.

Selon le rapport, le mauvais temps a forcé le vol à se dérouter vers l’aéroport international de Raleigh Durham pendant trois heures, où il a été ravitaillé. Certains passagers sont devenus indisciplinés pendant le retard parce qu’on ne leur a servi que de l’eau et des biscuits.

“Tout comme vous, nous n’avons pas mangé non plus”, entend-on dire l’un des agents de bord masculins dans le clip. « Nous vous avons pris en charge tout le vol. Nous le faisons parce que nous aimons ce travail.

“Mais le fait que nous soyons insultés et maltraités par les passagers pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler est dégoûtant”, a-t-il poursuivi.

“Nous essayons juste d’aller à Charlotte”, a ajouté le préposé. “Mais honte aux passagers qui ont fait de ce vol un enfer pour les hôtesses de l’air.”

Plusieurs passagers ont applaudi ses propos.

« Les agents de bord sur @officialamericanairways ont fini avec vos bs ! » Underwood a écrit dans les commentaires du clip en 2 parties sur TikTok, ajoutant les hashtags #AmericanAirlines, #facemask et #dumbcustomers.

“L’équipage de conduite n’a absolument rien fait de mal”, a-t-il déclaré à l’Observer. “Ils étaient plus professionnels que je ne l’aurais été.”

American a publié une déclaration et a défendu les agents de bord.

“Nous prenons la santé et la sécurité de nos clients au sérieux, et nos membres d’équipage travaillent dur pour faire respecter le mandat fédéral du masque qui reste en vigueur dans les avions et dans les aéroports”, indique le communiqué. “Nous apprécions la confiance que nos clients accordent à notre équipe pour prendre soin d’eux tout au long de leur voyage, et nous attendons de ceux qui choisissent de voyager avec nous qu’ils se traitent les uns les autres – et les membres de notre équipe – avec respect.”

Selon le rapport, les passagers perturbateurs n’ont pas été retirés du vol ni arrêtés.

En mars, un vol d’American Airlines à destination de la Californie a été détourné vers Phoenix après que deux femmes se seraient disputées à caractère raciste avec un autre passager qui leur a demandé de cesser d’utiliser des discours haineux, a rapporté le GRIO.

Selon la police, l’incident a eu lieu le 24 février sur le vol 776 de Dallas-Fort Worth à Los Angeles. La compagnie aérienne a confirmé dans un communiqué qu’après son arrivée à Phoenix, les autorités “ont enlevé et arrêté deux personnes pour avoir agressé verbalement et physiquement d’autres clients et membres d’équipage de conduite”.

Des témoins ont expliqué plus tard à la police de Phoenix que les deux femmes – identifiées comme étant âgées de 30 ans Kelly Pichardo et Leeza Rodriguez, 29 ans – utilisaient une insulte raciale lorsqu’un passager est intervenu. Il a demandé qu’ils cessent d’utiliser un langage offensant.

Les deux femmes ont été placées sur la liste de refus interne d’American Airlines dans le cadre de l’enquête. Ils ont chacun été inculpés de conduite désordonnée, Pichardo étant accusé de voies de fait.

« Nous continuons d’enquêter sur cet incident et travaillons directement avec les clients concernés pour assurer leur bien-être. Nous remercions nos membres d’équipage pour leur professionnalisme dans la gestion d’une situation difficile », a déclaré la compagnie aérienne, notant que l’avion a finalement continué vers la Californie comme prévu sans autre incident.

Blue Telusma du GRIO a contribué à ce rapport.

