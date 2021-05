Une icône des droits civiques accuse la gauche de traiter les Noirs “ comme un animal exotique ”, prédit une réaction violente ⋆ .

Un leader des droits civiques des années 1960 accuse la gauche politique de produire de la colère pour profiter d’une «industrie des griefs raciaux», avertissant que la communauté afro-américaine est fatiguée par les tactiques et prête à se rebeller contre les efforts continus pour traiter les Noirs «comme un animal exotique. . »

Robert Woodson a déclaré à Just the News qu’une réaction imminente pourrait avoir un impact sur les universités répandant la théorie controversée de la race critique, les entreprises s’inclinant devant Black Lives Matter, les militants du droit de vote qui dénoncent les exigences d’identification des électeurs comme la suppression de Jim Crow et les élitistes blancs libéraux qui décrivent l’Amérique comme systémiquement raciste.

«C’est insultant et humiliant. C’est condescendant », a déclaré Woodson lundi au podcast John Solomon Reports. «Et cela me met vraiment en colère. … Ce serait beaucoup mieux si les Blancs prenaient un engagement et arrêtaient d’aider les Noirs.

«Écartez-vous, arrêtez de nous dire que, d’un côté, l’Amérique est une société raciste. Et puis ces mêmes races sont les agents qui vont vous délivrer de vous-même. De quel genre de message s’agit-il? »

Woodson était un leader emblématique du mouvement des droits civiques des années 1960, notamment avec la NAACP et la Ligue urbaine. Mais alors que beaucoup de ses pairs du mouvement se sont tournés vers la politique démocrate, Woodson a déclaré qu’il était désillusionné par le fait que le gouvernement n’aidait pas à résoudre la pauvreté, il a donc commencé à adopter de nouvelles tactiques basées sur le développement économique, l’autonomisation et la responsabilité personnelle, finalement adoptées par les conservateurs. .

Aujourd’hui, a-t-il dit, beaucoup de ceux qui prêchent les droits civils sont des libéraux blancs ou des noirs qui ont créé des organisations qui profitent du récit du racisme, un sujet de son nouveau livre qui sort mardi intitulé «Rouge, blanc et noir: sauver l’histoire américaine de Révisionnistes et Race Hustlers. »

«Il y a vraiment eu une appropriation du mouvement des droits civiques, une mauvaise application de celui-ci et son utilisation comme un matraque pour décimer nos institutions civiques et nos valeurs», a-t-il déclaré, citant la théorie critique de la race et le programme universitaire de 1619 comme deux outils favorisant un faux récit que l’Amérique est intrinsèquement raciste. «C’est juste ridicule et faux, c’est une fausse histoire. Il est important de savoir que beaucoup de gens de gauche qui prétendent parler dans l’intérêt des Noirs ne reflètent vraiment pas les sentiments de la communauté noire.

«Je pense juste que ce qu’ils essaient de faire avec la communauté noire est juste de maîtriser la rage, tout d’abord, de créer l’attitude que nous devons toujours être en colère, plein de ressentiment et de vengeance. Et parce que les gens sont plus faciles à contrôler lorsqu’ils sont en colère. Avec une industrie de la pauvreté, vous avez maintenant une industrie des griefs raciaux, qui vit de l’enseignement du racisme afin de mettre fin au racisme, qui est le type ultime de dilemme. »

Woodson a déclaré qu’il pensait qu’il y aurait bientôt «une fatigue raciale et une fatigue de la dépendance de la part de la communauté noire» et cela pourrait commencer par un rejet de l’idée que les lois d’identification des électeurs sont en quelque sorte racistes.

Les arguments contre l’identification des électeurs soutiennent essentiellement que les Noirs ne sont «pas assez intelligents pour obtenir une pièce d’identité, une pièce d’identité, et donc l’exiger est raciste», a-t-il déclaré. «Et, lorsque vous commencez à appliquer toutes ces exemptions aux normes auxquelles tout le monde doit se conformer, c’est presque comme si l’Amérique noire était traitée comme un animal exotique.»

Woodson s’est dit encouragé par le fait que la nouvelle génération d’Américains noirs semble particulièrement méfiante à l’égard des arguments actuels de racisme systémique proposés par la gauche, cherchant plutôt à être habilitée à gravir les échelons socio-économiques vers le succès et non à la dépendance fédérale.

«Vous savez, je pense que cette nouvelle génération n’a pas vécu les années 60. Et donc je pense qu’ils sont plus enclins à parler de responsabilité personnelle et de réussite », a-t-il expliqué. «Et c’est une grande partie de la vieille garde qui repousse.

«Je suis vraiment triste de voir comment le mouvement des droits civiques a abandonné son autorité morale et comment il a permis à la gauche de coopter le mouvement des droits civiques et d’agir comme un parasite sur ce riche héritage.