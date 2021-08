Une idée de design majeure que les gens ont qui fait que le frère de la propriété Drew Scott ‘Meurt un peu à l’intérieur’

Property Brothers de HGTV est un incontournable du réseau depuis dix ans. Pendant ce temps, les fans ont vu les clients de Drew et Jonathan Scott faire des demandes assez élevées. Soit le plafond doit être plus haut de quelques centimètres, ils préfèrent le «nickel brossé» (quoi que ce soit), il devrait y avoir quatre pièces et non trois, des poêles doubles, pas de moquette, et la liste s’allonge encore et encore. Mais apparemment, ce qui prend le gâteau pour Drew Scott, c’est lorsque ses idées de papier peint sont rejetées. Maintenant, écoutez l’homme, comme je m’efforce de le faire. Il a déclaré à Architectural Digest :