Une idée pour sauver le repêchage de la MLB… et aider à mettre fin à la grève

Bonne ou mauvaise idée ? Que les équipes qui investissent le plus pour essayer de gagner sont celles qui ont les meilleures options dans le repêchage de la Major League Baseball ?

Actuellement, le repêchage de la MLB Elle a une curieuse règle qui la différencie de toutes les autres ligues professionnelles : son repêchage, où les équipes qui font le pire ont la priorité lors du choix des joueurs des prochaines générations.

Et ce, même si cela semble une bonne idée car en théorie cela permet d’équilibrer le jeu (donner les meilleurs futurs joueurs aux équipes en difficulté) a provoqué plusieurs équipes de MLB passer des années et des années à « reconstruire ». Une pratique infâme, qui parmi les connaisseurs est connue sous le nom de « tankin » et est l’un des principaux obstacles dans les négociations entre les propriétaires et l’Union des joueurs pour parvenir à une nouvelle convention collective.

Maintenant, dans d’autres ligues comme la NBA, le repêchage se fait par loterie, c’est-à-dire que l’ordre dépend du hasard, qui fonctionne mais laisse trop au hasard, existe-t-il une proposition qui récompense les équipes, est juste et aide à élever le niveau de l’équipe ?

Oui, l’analyste MLB Pour l’Athletic Jayson Stark en a un : un repêchage qui récompense non pas les pires, ni les meilleurs, mais ceux qui sont restés proches.

Comment? Il a sa logique, si vous y réfléchissez :

Récompenser ceux qui sont en haut créerait une ligue très inégale, récompenser ceux qui sont en bas favorise la médiocrité, ce qui nous dit si nous attribuons les meilleurs choix au repêchage à ceux qui n’ont pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires ? Des équipes comme les Blue Jays, les Mariners, les Athletics et les Reds qui n’ont pas réussi à entrer dans les séries éliminatoires et qui, avec un peu de soutien, pourraient réessayer.

Bonne idée, hein ? C’est ainsi que vous récompensez ceux qui essaient et non les Orioles, qui ont été le premier choix de repêchage pendant trois décennies et une « reconstruction éternelle ». De cette façon aussi, nous aurions plus d’équipes combattant les séries éliminatoires et plus d’équipes essayant de rivaliser pour rester avec ces joueurs de repêchage.

Qu’en penses-tu? Nous l’avons trouvé charmant.

Voici l’article original avec la proposition, une excellente idée qui pourrait aussi aider à débloquer les négociations de grève sur au moins une question : le fameux « tank ».

Des chars, mais pas de chars. @ Jaysonst a une proposition qui devrait inciter les clubs de la MLB à essayer de gagner. Inversez l’ordre des repêchages et récompensez les équipes sur la bulle des séries éliminatoires. Plus : https://t.co/TpowIWcoSC pic.twitter.com/49mMCCHEV3 – L’Athletic (@TheAthletic) 10 décembre 2021