Une image qui fuit prétend montrer des panneaux de verre avant de l’iPhone 13 avec une encoche plus petite

Une image récemment divulguée prétend offrir notre premier aperçu du monde réel de l’encoche repensée qui pourrait être en route avec l’iPhone 13. Cela vient après que plusieurs rapports ont suggéré qu’Apple prévoyait de réduire la taille de l’encoche avec la mise à niveau de l’iPhone de cette année. .

Comme indiqué pour la première fois par MacRumors, la société grecque de réparation de technologies iRepair a obtenu ce qu’elle prétend être les panneaux de verre avant pour l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Les images montrent clairement les panneaux de verre avant de l’iPhone dans trois tailles différentes, chacune présentant une encoche plus petite.

Également sur cette image, vous pouvez voir que l’écouteur a été déplacé au-dessus de l’encoche et dans le cadre supérieur. Ce changement de conception a été annoncé pour la première fois l’année dernière en ce qui concerne la gamme iPhone 12, mais il ne s’est finalement pas produit. Au lieu de cela, l’iPhone 12 présente le même design d’encoche que l’iPhone X, l’iPhone XS et l’iPhone 11.

Bien que cette image offre un bon moyen de visualiser une encoche plus petite avec l’iPhone 13, nous la traiterions avec un certain scepticisme. Encore une fois, ce changement de conception a déjà fait l’objet de rumeurs et cette image pourrait très bien montrer quelque chose qui a été créé sur la base de schémas divulgués de l’année dernière.

Mais cela étant dit, il est de plus en plus évident que l’iPhone 13 présenté cette année comportera une encoche plus petite. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a rapporté plus tôt ce mois-ci que la série iPhone 13 comportera une encoche plus petite comme l’un des «principaux changements de spécifications matérielles».

Le blog de la chaîne d’approvisionnement Macotakara a également rapporté en janvier que l’iPhone 13 présenterait une encoche plus petite. Ce rapport mentionnait spécifiquement que ce changement serait rendu possible par le repositionnement de la découpe de l’écouteur.

Vous pouvez suivre toutes les dernières rumeurs sur l’iPhone 13 dans notre guide complet ici. Qu’est-ce que tu as le plus hâte de voir? Faites-nous savoir dans les commentaires.

