UNE image qui résume la décision fatidique de Biden en Afghanistan alors que le dernier soldat américain part | Monde | Nouvelles

“Je suis extrêmement reconnaissant de recevoir le Golden Visa pour les Emirats Arabes Unis” : Tovino Thomas (Photo : Twitter/ Tovino Thomas) Visa d’or des Émirats arabes unis : Tovino Thomas, acteur indien et ancien mannequin, s’est lancé lundi dans un microblogging sur Twitter et a partagé sa joie d’avoir reçu le visa d’or des Émirats arabes unis. […] More