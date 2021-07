Une imitation de Kimetsu no Yaiba simule des arrestations au Japon

Le même motif est porté par le héros de Kimetsu no Yaiba, Tanjiro Kamado. Capture d’écran : CBC News/YouTube

Le président d’un grossiste basé à Yokohama a été arrêté pour avoir prétendument enfreint la loi japonaise sur la prévention de la concurrence déloyale en vendant pour des millions de dollars de contrefaçon de produits Demon Slayer.

Demon Slayer est extrêmement populaire dans son Japon natal. En 2020, il s’agissait du manga le plus vendu du pays et a continué à faire de bonnes affaires cette année. Le long métrage d’animation a également été un succès retentissant et la sortie à domicile du film a battu des records de vente au Japon. Le pays est gaga pour Demon Slayer. Et quand quelque chose devient massivement populaire, des types sans scrupules se déplacent pour faire un yen rapide.

NHK rapporte que Yuki Saito, 52 ans, présidente de l’opération de vente en gros Red Spice, a été arrêtée avec son mari et deux autres complices. Tous les quatre ont nié tout acte répréhensible.

Dans l’entrepôt de l’entreprise dans la préfecture d’Aichi, la police a confisqué 37 000 produits contrefaits qui auraient été fabriqués en Chine. Les marchandises ont été confisquées en avril et la police japonaise a procédé à des arrestations cette semaine.

Selon CBC News, les articles présentaient des motifs et des expressions de style Demon Slayer qui étaient gravés sur des vêtements, des portefeuilles, des écharpes, des sacs à dos, des oreillers, etc. Aucun des articles n’était un produit sous licence officielle, et ils n’avaient pas nécessairement les mots Demon Slayer ou son titre japonais Kimetsu no Yaiba (鬼滅の刃) dessus. Au lieu de cela, les contrefaçons évoquent la franchise.

Par exemple, la photo du sweat à capuche confisqué ci-dessus a le même motif porté par le héros de Demon Slayer Tanjiro Kamado. Les contrefaçons utilisent également des mots ou des phrases qui rappellent la franchise populaire, comme le kanji metsu (滅), qui fait référence à « détruire » et est le même kanji utilisé dans kimetsu (鬼滅), ou l’expression oni taiji (鬼退治), signifiant « extermination de démons ». Des phrases comme celles-ci combinées à des motifs portés par les personnages tueurs de démons pourraient rendre les marchandises officielles. Les autorités japonaises ont décidé que même évoquer la franchise était suffisant pour faire avancer les accusations.

Selon NHK, les quatre suspects ont vendu pour environ 1,67 milliard de yens (15,2 millions de dollars américains) de marchandises jusqu’au printemps dernier. La société vend des marchandises à des centres de jeux à travers le Japon sous forme de prix de jeu ainsi que dans des magasins de détail généraux. Cela signifie que tout article potentiellement faux aurait pu largement circuler dans tout le pays. La police enquête actuellement sur la mesure dans laquelle la circulation de l’opération présumée s’est étendue.