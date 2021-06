Une impasse se prépare entre le front office du Bayern Munich et l’agent de Kingsley Coman sur son avenir

Il y a une impasse concernant l’avenir de Kingsley Coman au Bayern Munich. L’ailier français était demandé à la fois par Manchester United et Chelsea au début du mois, mais le premier a montré que leur cible principale était Jadon Sancho du Borussia Dortmund dans ce qui serait une signature à succès pour eux.

Même Liverpool a exprimé son intérêt pour lui plus tôt ce mois-ci, bien que des informations suggèrent que l’équipe de Jurgen Klopp ne serait pas disposée à payer plus de 35 millions d’euros pour lui, ce qui rend une décision potentielle peu probable.

Selon Florian Plettenberg de Sport1, le front office du Bayern veut vraiment que Coman reste et ils ne veulent pas le vendre cet été. Cependant, le père de Coman, son agent Pini Zahavi et l’ami de la famille Benoît Menye font tous pression pour un déménagement en Angleterre et en Premier League.

Il y a également eu une communication directe avec Plettenberg d’un représentant de Manchester United que Coman est toujours sur leur radar, même si tout le focus pour eux semble être sur Sancho à ce stade actuel :

Mise à jour #Coman : les patrons sont sûrs que KC veut s’étendre. Mais ils savent que son père, Benoît Menye (ami de la famille) & Zahavi l’obligent à déménager. Un patron de #MUFC m’a dit : “Nous ne commentons pas les rumeurs. Nous avons des éclaireurs partout dans le monde et Coman est très talentueux.” @SPORT1 – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 22 juin 2021

Avec les informations disponibles, cela semble avoir toutes les caractéristiques d’une impasse potentielle entre le camp de Coman et le front office du Bayern. Chaque fois que le Bayern traite avec Zahavi à la Robert Lewandowski et plus récemment, David Alaba, les négociations semblent devenir vraiment compliquées et il est difficile de trouver une solution qui plaise à toutes les parties.

Semblable à la situation d’Alaba avant qu’il ne déménage finalement au Real Madrid, le Bayern estime que les exigences salariales de Coman sont un peu trop élevées, et le Bayern n’est historiquement pas disposé à bouger beaucoup dans ce département, surtout après les répercussions financières de la pandémie de coronavirus.

Le contrat de Coman court jusqu’en juin 2023, donc le Bayern n’a techniquement pas à s’inquiéter de le laisser partir jusqu’à l’été prochain, car il entrerait alors dans la dernière année de son contrat. À un moment donné de la dernière année de son contrat, s’il ne signe pas de nouveau contrat avec le Bayern, il pourrait signer un pré-contrat pour rejoindre un autre club.

Julian Nagelsmann a déjà clairement indiqué qu’il prévoyait d’avoir Coman dans l’équipe pour sa première saison en tant que manager du Bayern, même si l’ailier n’est pas dans son onze de départ préféré. Coman veut être dans la formation de départ, mais Nagelsmann a ses préférences.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

À ce stade, malgré les meilleurs efforts de Zahavi, le Bayern Munich n’accepterait probablement pas moins de 70 millions d’euros pour Coman s’il devait partir cet été.