Une importante application Microsoft cessera de fonctionner sous Windows 7 et 8 à partir du 1er janvier | La technologie

Microsoft continue de faire pression sur les utilisateurs pour qu’ils abandonnent Windows 7 et Windows 8 en même temps et passent aux Windows 10 et 11 plus modernes (et plus sécurisés).

Les anciens systèmes d’exploitation Windows 7 et Windows 8 Ils ont été oubliés pendant des années, mais des millions d’utilisateurs continuent de les utiliser. Utilisateurs exposés aux hacks et malwares, car ils n’ont pas reçu de mises à jour depuis longtemps.

Microsoft insiste pour sont mis à niveau vers Windows 10 ou Windows 11, et le moyen le plus efficace de le faire est … désactiver des fonctions et des applications.

Aujourd’hui, il a annoncé que OneDrive arrêtera la mise à jour dans Windows 7, 8 et 8.1 le 1er janvier, et cessera de se synchroniser avec le cloud (devenant inutilisable), le 1 mars.

OneDrive il est La plate-forme de stockage en nuage de Microsoft, similaire à Google Drive ou Dropbox.

Ça sert à téléchargez vos propres fichiers sur le cloud, et pouvoir y accéder depuis n’importe quel endroit ou appareil, y compris les téléphones portables, tablettes, autres ordinateurs, etc.

C’est une décision qui semble logique quand on parle de Windows 8, car support technique terminé en 2016, étant rapidement remplacé par Windows 8.1, en raison des nombreux bugs et problèmes qu’il avait.

La nouvelle la plus surprenante est que OneDrive arrêter de fonctionner sous Windows 7 et Windows 8.1, car son support technique a été prolongé récemment, et comme le souligne Microsoft dans le communiqué, il est valable jusqu’au le 10 janvier 2023.

Il n’a pas expliqué pourquoi il tue OneDrive sur ces appareils, s’ils recevront toujours des correctifs de sécurité jusqu’en 2023.

Peut-être avez-vous évalué le nombre d’utilisateurs qui continuent à utiliser OneDrive sur ces anciens systèmes d’exploitation, et il est si faible qu’il arrête définitivement la plate-forme.

Cependant, vous pourrez continuer à utiliser OneDrive sous Windows 7 et Windows 8 après le 1er mars, mais pas de l’application intégrée, qui est celle que Microsoft va éliminer.

Vous pouvez continuer à accéder à vos fichiers depuis n’importe quel navigateur, via la version Web de OneDrive. Ce n’est pas aussi confortable que l’application, mais au moins ça fait le travail.

Vous y aurez également accès, bien entendu, depuis votre mobile, tablette ou tout autre appareil prenant en charge One Drive.