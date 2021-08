Une importante mise à niveau du moteur Ferrari « n’arrive pas si tôt »

Une grosse mise à niveau du moteur prévue par Ferrari interviendra avant la fin de la saison, mais pas pendant ce triple titre, a confirmé le directeur de l’équipe Mattia Binotto.

L’équipe a annoncé qu’un nouveau moteur spec-3 était en cours de développement avant les vacances d’été, avec des prédictions selon lesquelles il pourrait ajouter 10 ch supplémentaires à son groupe motopropulseur actuel.

Binotto a confirmé que la nouvelle spécification est testée de manière approfondie et que sa légalité est garantie, ce qui signifie que le moteur en cours d’installation pourrait ne pas avoir lieu avant un peu plus longtemps.

Mais il a ajouté que toutes les données recueillies avec ce package ne peuvent être que bénéfiques pour l’équipe alors qu’elle se prépare pour la saison prochaine.

“Lorsque [it will happen] n’est pas encore décidé, nous l’exécutons au dyno, complétant l’homologation [approval process]”, a expliqué Binotto à Sky Sports vendredi.

« Nous savons que cela viendra avant la fin de la saison. Pour nous, c’était également important dans la perspective de 2022, car tout ce que nous apportons en tant que mises à niveau peut être utile en termes d’expérience pour l’année prochaine.

« Ça n’arrive pas si tôt. Ce n’est pas pour les deux, trois prochaines courses. Mais certainement, une mise à niveau importante est du côté hybride.

L’attente du nouveau groupe motopropulseur signifie qu’il est peu probable que l’équipe l’ait prêt à temps pour sa course à domicile à Monza dans quinze jours. Lorsqu’on a demandé à Binotto comment il se sentirait d’être à nouveau devant le Tifosi, il a reconnu que la compétitivité de l’équipe pourrait en pâtir en raison des longues lignes droites du « Temple de la vitesse ».

“Nous sommes ici en Belgique d’abord et nous savons que nous manquons de puissance par rapport aux concurrents, et à Monza ce sera très similaire”, a-t-il déclaré.

« Les circuits avec de longues lignes droites sont des circuits difficiles pour nous, mais nous savons aussi avec le type de conditions, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

« Nous essaierons d’être concentrés course par course, que ce soit Monza ou une autre course. C’est encore un long championnat, et je pense qu’il sera très intéressant sur différents circuits.

“Alors, essayons de bien faire quel que soit le week-end, à partir de maintenant et concentrons-nous sur la Belgique pour le moment.”