Une importante société minière américaine de Bitcoin devient publique à une valorisation de 0,3 milliard via SPAC soutenue par BlackRock

Minage de Bitcoin

Une importante société minière américaine de Bitcoin devient publique à une valorisation de 4,3 milliards de dollars via SPAC soutenue par BlackRock

Le mineur neutre en carbone à 100%, Core Scientific, qui a extrait 928 BTC au deuxième trimestre et plus de 3 000 BTC jusqu’à présent en 2021, prévoit également de s’étendre à davantage d’États.

Core Scientific Holding entre en bourse grâce à une fusion avec une société de chèques en blanc qui évalue sa valorisation à 4,3 milliards de dollars.

Les mineurs de crypto-monnaie publics concurrents Marathon Digital et Riot Blockchain ont des capitalisations boursières de 2,25 milliards de dollars et 2,18 milliards de dollars respectivement.

Une importante société minière américaine de crypto-monnaie, Core Scientific, signe un accord avec Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp, qui est soutenu par BlackRock Inc. Cet accord rapportera 300 millions de dollars en espèces, mais ils n’ont pas divulgué d’investissement privé en public ronde d’équité (PIPE).

Core prévoit de réinjecter ce nouveau capital dans l’entreprise pour financer sa croissance.

Les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) sont devenues un moyen populaire d’entrer en bourse lorsque des pools de capitaux sont levés par le biais d’offres publiques initiales pour fusionner avec une société privée et l’introduire en bourse.

Power & Digital a levé 345 millions de dollars lors d’une introduction en bourse de plus grande taille en février.

La société a extrait 928 BTC au deuxième trimestre et un total de plus de 3 000 BTC jusqu’à présent en 2021 par rapport à l’exploitation minière Marathon, un total de 846 BTC et Riot 1 167.

En 2020, il a généré 60 millions de dollars de revenus et des revenus prévus de 493 millions de dollars et 1,1 milliard de dollars pour les exercices 2021 et 2022, respectivement.

Core augmente actuellement la capacité de ses sites existants, qui exploitent environ 80 000 plates-formes et seront étendus aux 300 000 derniers mineurs d’ici la fin de 2022. La société cherche également à construire davantage d’installations dans potentiellement un ou deux autres États.

« Nous sommes tous vendus. Nous avons de la demande pour chaque infrastructure que nous pouvons construire – et nous sommes les plus importants », a déclaré le co-président et PDG Mike Levitt dans une interview.

« Nous sommes pratiquement épuisés jusqu’en 2022 et nous en construisons davantage. »

Core Scientific, qui exerce ses activités dans le Dakota du Nord, la Caroline du Nord, la Géorgie et le Kentucky, a déclaré qu’il était 100 % neutre en carbone net, avec 56 % de son électricité provenant de sources durables, notamment l’énergie solaire, éolienne, hydraulique et nucléaire. Elle achète des crédits carbone pour compenser le reste.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.