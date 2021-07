Une Inde pour tous – The Pew way

La culture et les croyances semblent être un spectre de religiosité entrecroisé, qui est simplement le réservoir naturel de force de l’Inde.

Par Amb Anil Trigunayat,

Je me souviens, lorsque le Premier ministre Modi et le Parti de droite Bhartiya Janata (BJP) sont arrivés au pouvoir en 2014 avec une majorité écrasante, le chef de la Cour royale de Jordanie a exprimé ses craintes que les minorités en Inde ne se sentent en insécurité et que l’Inde se rapproche davantage. à Tel-Aviv au détriment du monde arabe en général et de la Palestine en particulier. Ma réponse à lui était simplement que PM Modi était d’abord un Indien et que l’Inde n’était pas une république bananière qu’elle changera ses politiques en abdiquant l’approche de principe. Et s’il s’inquiétait du sort des musulmans en Inde, il ne faudrait pas oublier que l’Inde était la deuxième plus grande nation musulmane du monde et qu’ils occupaient les postes les plus élevés de président, vice-président, juge en chef, chefs du renseignement, scientifiques éminents, jusqu’au sommet. acteurs de Bollywood. À mon tour, j’ai demandé s’il y avait un autre pays dans le monde où les soi-disant minorités avaient atteint des sommets sans précédent sur la base de l’égalité des chances et du mérite. Sa réponse fut un silence étudié.

Le Premier ministre Modi et le président Mukherjee sont devenus les premiers dirigeants à se rendre en Jordanie, en Palestine et en Israël, sans parler de plusieurs visites dans les principaux pays du CCG qui sont devenus nos véritables partenaires stratégiques. Une OCI (Organisation de coopération islamique), qui avait demandé sans ménagement en 1969 à une délégation indienne dirigée par l’ancien vice-président Fakhruddin Ali Ahmed de partir, a invité la défunte ministre des Affaires étrangères Mme Sushma Swaraj en tant qu’invitée d’honneur à Abou Dhabi en 2019 au grand dam de notre voisin occidental. De plus, le Premier ministre indien, qui prétend souvent représenter les 1,3 milliard d’Indiens, est devenu le dirigeant étranger le plus décoré par plusieurs pays d’Asie occidentale. La lutte contre le terrorisme est devenue le principe clé de notre coopération avec la région qui était tout simplement interdite. Aujourd’hui, certaines de nos relations les plus importantes sont avec les pays islamiques, ce qui témoigne de la résilience de l’Inde et de sa société inclusive qui est ancrée dans sa culture avec un héritage commun d’une civilisation ancienne. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de bizarreries et d’aberrations qui sont souvent manipulées par certains myopes pour leurs fins infâmes politico-religieuses à court terme. Mais l’accommodement, l’harmonie et la tolérance dans un cadre constitutionnel sont la véritable essence de l’Inde et compensent l’unité dans la diversité tant acclamée. Swadharma Nidhanam Shreyah s’applique à tout un chacun.

Lorsque les détracteurs de l’unité de l’Inde jetaient des doutes sur la base de certains incidents égarés et planifiés, une recherche et une enquête indépendantes du Pew Research Center USA viennent de réaffirmer cette prémisse très fondamentale de l’unité dans la diversité. Dans une étude « Religion in India : Tolerance and Segregation » publiée le 29 juin 2021, Pew a souligné que « les Indiens disent qu’il est important de respecter toutes les religions, mais les grands groupes religieux voient peu en commun et veulent vivre séparément ». Mais peut-on ignorer qu’un hindou ou un musulman du nord de l’Inde a beaucoup moins en commun avec ses compatriotes du sud, sauf peut-être les mœurs et les rituels religieux. Eh bien, la société indienne est un bouquet de fleurs avec une essence différente mais agréable. Le respect mutuel des pratiques religieuses, des confessions et des opinions des autres, même exactement opposées, est ce qui a soutenu l’Inde pendant des siècles. Shastrartha – le débat était le moyen de gagner l’adversaire. Un beau trait de l’Indien argumentatif.

Une enquête personnelle de Pew a été menée auprès de 29 999 adultes indiens (dont 22 975 qui s’identifient comme hindous, 3 336 qui s’identifient comme musulmans, 1 782 qui s’identifient comme sikhs, 1 011 qui s’identifient comme chrétiens, 719 qui s’identifient comme bouddhistes, 109 qui s’identifient comme jaïns et 67 qui s’identifient comme bouddhistes, comme appartenant à une autre religion ou sans affiliation religieuse). Cela commence par la conclusion que les Indiens de toutes ces origines religieuses déclarent massivement qu’ils sont très libres de pratiquer leur foi. Alors que 91% des hindous ont déclaré qu’ils étaient libres de pratiquer leur religion (qui est la religion prédominante), 89% des musulmans et des chrétiens étaient également d’accord avec cela. Les Indiens considèrent la tolérance religieuse comme un élément central de ce qu’ils sont en tant que nation. Dans les principaux groupes religieux, la plupart des gens disent qu’il est très important de respecter toutes les religions pour être « vraiment indien ». Et la tolérance est une valeur religieuse autant que civique : les Indiens sont unis dans l’idée que le respect des autres religions est une partie très importante de ce que signifie être membre de leur propre communauté religieuse.

La culture et les croyances semblent être un spectre de religiosité entrecroisé, qui est simplement le réservoir naturel de force de l’Inde. L’indianité est ce qu’ils portent fièrement. Pew a encore abrégé de manière intéressante que non seulement une majorité d’hindous en Inde (77 %) croient au karma, mais qu’un pourcentage identique de musulmans y croit aussi. Un tiers des chrétiens en Inde (32 %) – ainsi que 81 % des hindous – déclarent croire au pouvoir purificateur du Gange, une croyance centrale dans l’hindouisme. Dans le nord de l’Inde, 12 % des hindous et 10 % des sikhs, ainsi que 37 % des musulmans, s’identifient au soufisme, une tradition mystique étroitement associée à l’islam. Et la grande majorité des Indiens de toutes les grandes religions disent que le respect des anciens est très important pour leur foi. Mais ils souhaitent également maintenir leur identité religieuse, déclarant ainsi qu’ils sont différents des autres, est naturel et attendu. Alors que les habitants de certains pays peuvent aspirer à créer un « creuset » de différentes identités religieuses, de nombreux Indiens semblent préférer un pays ressemblant davantage à un tissu patchwork, avec des lignes claires entre les groupes, ajoute Pew. Mais cela enrichit aussi la culture indienne et son étendue. Pas étonnant qu’aujourd’hui, les musulmans indiens se disent presque unanimement très fiers d’être indiens (95 %) et qu’ils expriment un grand enthousiasme pour la culture indienne : 85 % sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle « les Indiens ne sont pas parfaits, mais la culture indienne est supérieure aux autres.” selon l’enquête.

Ce n’est pas un hasard si le chef du Rashtriya Swayam Sewak Sangh (RSS), protagoniste de l’hindoutva (indianité) – Shri Mohan Bhagwat a fait une déclaration catégorique que de nombreux détracteurs estimaient être due à la politique locale et régionale et aux élections à venir dans les États avec d’importantes population musulmane. Quoi qu’il en soit, venant de lui, les paroles sont à la fois prophétiques et édifiantes. Il a dit : « L’ADN de tous les Indiens est le même, quelle que soit leur religion ». Il a affirmé que l’Inde est une démocratie et qu’il ne peut y avoir de domination des hindous ou des musulmans, mais seulement une domination des Indiens. Apaisant les craintes concernant certains cas de lynchage de musulmans par des protecteurs de vaches autoproclamés, Bhagwat a déclaré que les personnes impliquées étaient contre l’idéologie d’Hindutva. Ce sont des mots rassurants. Mais la loi doit suivre son cours assez rapidement pour dispenser de la justice aux endeuillés.

Il y a de nombreuses années, je me souviens de mon ami, le rédacteur en chef étranger du Boston Globe, lorsqu’ils ne couvraient pas la visite de notre Premier ministre aux États-Unis, me disant que « une bonne nouvelle n’est pas une nouvelle, et elle devient une nouvelle lorsqu’elle a des frictions ». . Et dans une Inde qui produit une Australie chaque année, les nouveautés ne manqueront pas. C’est à nous tous d’essayer de générer de bonnes nouvelles dépourvues de sensationnalisme et d’opportunisme politique.

(L’auteur est l’ancien ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte et est actuellement président de la chambre de commerce MIICCIA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

