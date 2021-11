Une indisposition a laissé Feliciano López hors du double

27/11/2021 à 05:56 CET

Ongle indisposition à la fin de son match contre Roberto Quiroz, il a laissé tomber le match de double Feliciano López, avait initialement prévu de s’associer à Marcel Granollers pour disputer le troisième point du match opposant l’Espagne à l’Équateur en finale de la Coupe Davis. Feliciano « se sentait mal » et le capitaine, Sergi Bruguera, a choisi Pablo Carreño pour jouer le match de double contre l’équipe équatorienne malgré un match difficile contre Emilio Gómez.

« En principe, le double était ouvert en fonction des résultats et de ce qui se serait passé en simple. L’idée était que Feliciano joue, qui avait gagné en deux sets. Mais juste au moment où cela s’est terminé, Feliciano avait eu des vertiges et le médecin a confirmé qu’il n’allait pas bien. Maintenant, il va bien « , a expliqué le capitaine de l’équipe espagnole. » Pablo Carreño était bien et prêt. L’autre option était Pedro Martínez mais il vient d’arriver. Pablo a fait un effort. C’était important de gagner 3-0 pour avoir une chance de figurer parmi les meilleurs tiers », a déclaré Bruguera.

Carreño, sur son duel individuel : « Au début j’étais nerveux »

Le numéro un de l’équipe espagnole Pablo Carreño a reconnu que lors de son match contre l’Équatorien Emilio Gómez, il était nerveux, bien que plus tard, il ait pu s’installer et redresser le duel en simple qu’il a remporté en trois sets après presque trois heures de jeu. « Il a très bien joué tout le match. J’ai récupéré dans le deuxième set mais il a toujours été là », a déclaré Carreño.

Le numéro un de l’équipe espagnole a souligné le bon niveau affiché par le joueur équatorien. « Il a un très bon niveau, il l’a montré. C’est la première fois qu’il participe à la finale de la Coupe Davis et il a montré qu’à ce niveau il peut être parmi les meilleurs », a-t-il ajouté.

De son côté, Marcel Granollers a souligné l’importance d’avoir réussi à battre l’Equateur 3-0. « C’était très important de gagner 3-0. Cela a coûté cher. La confrontation est allée très loin mais l’objectif a été atteint. Contre la Russie, ce sera un match très difficile et si vous ne pouvez pas gagner, vous devez essayez d’être aussi secondes qu’il ne reste du classement », a conclu le joueur de double espagnol.