Une infection antérieure au COVID-19 ne protège pas aussi bien que le vaccin contre la réinfection : CDC

Les patients hospitalisés avec des symptômes de type COVID étaient cinq fois plus susceptibles d’être testés positifs pour Sars-Cov-2, s’ils n’étaient pas vaccinés et avaient des antécédents de COVID-19, par rapport à ceux qui ont reçu le vaccin Moderna ou Pfizer et n’avaient aucun antécédents d’infection à coronavirus, selon un rapport publié la semaine dernière par le CDC.

Les chercheurs du CDC ont examiné les données recueillies auprès de plus de 7 000 adultes hospitalisés, âgés de 18 ans et plus, qui présentaient des symptômes associés au COVID-19, dans 187 hôpitaux répartis dans neuf États. Les chercheurs comparaient la protection précoce contre COVID-19 développée à partir d’une infection antérieure par le SRAS-CoV-2 avec celle développée à partir de vaccins à ARNm COVID-19. L’organisation de santé a utilisé VISION Network qui a collecté les données au cours de la période de janvier à septembre 2021. Le CDC a ensuite analysé les données pour comparer les chances de tests positifs pour le SRAS-CoV-2 entre le groupe non vacciné qui avait des infections COVID antérieures d’au moins 90- 179 jours avant l’hospitalisation avec ceux qui étaient complètement vaccinés 90 à 179 jours avant l’hospitalisation récente et n’avaient aucun antécédent de maladie.

Les chercheurs ont découvert que, parmi les adultes non vaccinés qui avaient un coronavirus au moins 3 mois avant la nouvelle admission à l’hôpital, 8,7% ont de nouveau été testés positifs pour le coronavirus. Pendant ce temps, un pourcentage moindre de ceux qui ont été complètement vaccinés avec le vaccin à ARNm (Pfizer ou Moderna) et n’avaient aucune infection antérieure, 5,1%, ont été testés positifs pour COVID-19, selon le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité sur le site Web du CDC.

Atlanta, Géorgie, États-Unis – 28 août 2011 : panneau d’entrée pour les Centers for Disease Control and Prevention. Panneau situé près du bloc 1700 de Clifton Road à Atlanta, Géorgie, sur le campus de l’Université Emory. Composition verticale. (iStock)

Le rapport a déclaré que « l’immunité induite par le vaccin était plus protectrice que l’immunité induite par l’infection contre le COVID-19 confirmé en laboratoire ».

L’étude a également noté que les analyses secondaires qui n’ont pas ajusté le temps concernant l’infection ou la vaccination antérieure ainsi qu’avant et pendant la prédominance de la variante delta ont produit des résultats similaires. Les résultats coïncident avec des études antérieures selon lesquelles l’immunité vaccinale est plus forte que l’immunité induite par l’infection en ce qui concerne la survenue d’une réinfection par COVID.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 5 octobre 2021, un professionnel de la santé remplit une seringue avec le vaccin Pfizer COVID-19 au Jackson Memorial Hospital de Miami. La décision la plus agressive du président Joe Biden pour lutter contre la pandémie de COVID-19 est presque prête à voir le jour. Le gouvernement est sur le point de publier les détails d’une nouvelle règle de vaccination ou de test couvrant plus de 80 millions d’Américains dans des entreprises de 100 travailleurs ou plus. (AP Photo/Lynne Sladky, dossier)

« Ces résultats sont cohérents avec les preuves que les titres d’anticorps neutralisants après réception de 2 doses de vaccin à ARNm COVID-19 sont élevés », ont déclaré les auteurs dans le rapport du CDC.

Les résultats diffèrent d’une étude rétrospective non évaluée par des pairs en Israël, qui n’a pas trouvé de protection plus élevée chez les adultes vaccinés par rapport à ceux ayant déjà été infectés par le COVID pendant la prédominance de la variante Delta.

L’agence a souligné que les prestataires devraient être conscients d’une augmentation des événements liés à l’anxiété peu de temps après le vaccin J&J par rapport aux vaccins contre la grippe, et observer tous les receveurs du vaccin COVID-19 pendant 15 minutes après. (iStock)

Les auteurs du CDC ont noté que l’étude israélienne évaluait tout test SARS-CoV-2 positif, où cette étude particulière a examiné les tests moléculaires COVID-19 confirmés en laboratoire. Les auteurs ont également déclaré que le rapport israélien n’examinait que les vaccinations reçues 6 mois auparavant, de sorte que les avantages de la vaccination récente n’ont pas été pris en compte.

« Ce rapport s’est concentré sur la protection précoce contre l’immunité induite par l’infection et la vaccination, bien qu’il soit possible que les estimations soient affectées par le temps. » Le rapport a abordé l’importance de poursuivre les études pour mieux comprendre l’immunité induite par le vaccin et induite par l’infection contre COVID 19.

Les auteurs du rapport du CDC ont conclu : « Toutes les personnes éligibles doivent être vaccinées contre COVID-19 dès que possible, y compris les personnes non vaccinées précédemment infectées par le SRAS-CoV-2. »

Le Dr Aaron Glatt, porte-parole de l’American Infectious Diseases Society, n’était pas associé à l’étude, mais a déclaré à Fox News qu’il restait beaucoup de choses que nous ne savons pas sur COVID-19. L’épidémiologiste a également déclaré à Fox News : « Le corpus de preuves s’agrandit, y compris cet article, pour soutenir l’idée que la vaccination offre une meilleure immunité globale que l’immunité naturelle contre l’infection par COVID. Nous attendons avec impatience des preuves supplémentaires qui peuvent nous fournir des recommandations encore plus spécifiques , pour savoir quel est le moment optimal pour vacciner une infection post-COVID. »