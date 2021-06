Une infirmière anti-vaxxer qui a propagé les théories du complot de Covid est radiée | Royaume-Uni | Nouvelles

Kay Allison Shemirani, qui se fait appeler Kate, a affirmé que les vaccins contre Covid ont été « précipités » parce qu’« ils veulent vous tuer ». Le théoricien du complot a également affirmé que les symptômes du virus étaient causés par la 5G.

Mme Shemirani a déclaré que les équipes de vaccination devraient être renommées «escadrons de la mort» et ont qualifié le NHS de «nouvel Auschwitz».

Et l’anti-vaccin a dit que les infirmières étaient complices du génocide.

Mme Shemirani a été radiée du registre des infirmières après avoir utilisé son statut de professionnelle de la santé pour diffuser une “propagande déformée” sur la pandémie, a rapporté le Telegraph.

Un comité d’aptitude professionnelle du Conseil des infirmières et des sages-femmes a statué que son inconduite était si grave qu’elle devrait être définitivement rayée du registre des infirmières.

Le comité a jugé que l’aptitude de Mme Shemirani à exercer en tant qu’infirmière autorisée était compromise à la fois pour des motifs de protection du public et d’intérêt public.

Cela survient après qu’elle a été suspendue du NMC en juillet dernier pour avoir diffusé de la désinformation et que ses comptes de médias sociaux ont été supprimés.

Elle a utilisé sa marque de médias sociaux “Natural Nurse in a Toxic World” pour diffuser ses opinions et a même porté un uniforme d’infirmière dans des vidéos.

Le comité a déclaré: “Mme Shemirani avait tenté d’encourager les gens à agir contrairement aux directives de santé publique émises par le gouvernement britannique en diffusant ces informations sur les plateformes de médias sociaux et lors d’événements publics.”

Il a ajouté qu’elle n’avait “pas montré de remords ni donné d’explication pour avoir diffusé à plusieurs reprises de la désinformation”.

Le comité a déclaré : « Mme Shemirani a utilisé la pandémie de Covid-19 comme excuse pour promouvoir sa propre version déformée des événements. Mme Shemirani fait des commentaires incorrects et obsolètes sur les améliorations pharmacologiques, et présente de manière dramatique et hystérique pour susciter l’intérêt.

“Le panel a considéré que Mme Shemirani avait été profondément offensante pour les professions infirmière et médicale, en utilisant un langage incendiaire et péjoratif pour décrire d’autres professionnels des soins infirmiers et de la santé.”