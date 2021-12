Une infirmière dénonciatrice dit que plus d’enfants sont morts du vax que de COVID-19, beaucoup plus s’expriment également

« Pour l’instant, nous avons plus d’enfants qui sont morts du vaccin COVID que COVID lui-même. Et puis pour le ministère de la Santé de sortir et de dire que la nouvelle variante a tous les effets secondaires des réactions vaccinales que nous voyons actuellement. C’est exaspérant, et je ne comprends pas pourquoi plus de gens ne le voient pas », a déclaré Collette Martin, une infirmière en exercice, lors d’une audience sur la santé et le bien-être en Louisiane ce mois-ci.

Martin n’est que l’une des nombreuses infirmières à s’exprimer et à risquer leur emploi pour mettre en garde contre les dangers des jabs.

« La majorité de nos infirmières, infirmières gestionnaires et certains médecins ne savent même pas ce qu’est le VAERS »

À l’heure actuelle, les infirmières constatent les réactions à court terme des injections, a déclaré Martin, et elle craint que les effets à long terme ne soient encore pires, des maladies auto-immunes aux cancers et aux problèmes de fertilité. Ces effets à long terme sont totalement inconnus car les jabs ont été précipités.

Martin a déclaré « nous sacrifions potentiellement nos enfants » par crainte d’un virus avec un taux de survie supérieur à 99%. Et le système de signalement du gouvernement, Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), ces réactions ne sont même pas signalées.

« La majorité de nos infirmières, infirmières gestionnaires et certains médecins ne savent même pas ce qu’est le VAERS », a déclaré Martin. « J’ai parlé à nos directeurs de médecine en chef et à d’autres infirmières des raisons pour lesquelles nous ne signalons pas au VAERS, et la réponse la plus courante est : « Qu’est-ce que le VAERS ? »

Récemment, le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles a analysé les données et a conclu que le récit dirigé par le gouvernement et dirigé par les médias selon lequel les coups sont « sûrs et efficaces » est faux. Pas plus tard que la semaine dernière, il a été signalé que sept membres du personnel « entièrement vaccinés » ont été testés positifs pour COVID-19 après avoir voyagé avec Kathleen Hicks, le deuxième membre le plus haut placé du Pentagone.

Le Conejo Guardian, un média indépendant de Californie, a rapporté que de nombreuses infirmières dénonciatrices du système hospitalier du comté de Ventura ont mis en garde contre les caillots sanguins, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux écrasants qu’ils ont vus depuis le début du programme de « vaccination » de masse.

En octobre, un article a été publié détaillant les dangers des piqûres rapportées par plusieurs infirmières ainsi que les mensonges depuis le début de cette « pandémie ». Une infirmière, ne portant que son prénom Daniel, a déclaré que l’hôpital avait averti qu’ils seraient inondés de patients lorsque COVID-19 est arrivé pour la première fois et a dit aux infirmières qu’ils enterraient des corps dans le parking.

« J’ai été annulé d’un quart de travail presque toutes les deux semaines parce qu’il y avait une si faible population de patients à l’hôpital. Non seulement les ventilateurs n’ont pas eu lieu, mais nous n’avions que six patients COVID dans notre unité de soins intensifs. L’hôpital avait annulé toutes ces chirurgies électives, et nous n’obtenions même pas un dixième des patients ventilés qu’ils disaient que ce serait. Même pas près », a déclaré Daniel.

La semaine dernière, le Conejo Guardian a fait état d’un plus grand nombre d’infirmières. Les infirmières ont utilisé leurs prénoms pour éviter les retours de flamme, car leurs avertissements ne sont pas autorisés à être entendus par le pouvoir en place.

Sam a déclaré que son hôpital voit de plus en plus de jeunes patients souffrant de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. Il a parlé d’une femme de 38 ans dont le flux sanguin vers le cerveau était bloqué, mais les médecins ne sont pas disposés à accepter que le vaccin ait quelque chose à voir avec cela.

«Ils cherchaient tout sous le soleil et documentaient cela dans le tableau, mais nulle part vous ne voyez si elle a été vaccinée ou non. Une chose que le vaccin provoque est la thrombose, la coagulation. Ici, vous avez une femme de 38 ans qui a été doublement vaccinée et qui a des accidents vasculaires cérébraux qu’ils ne peuvent expliquer. Aucun des médecins ne l’associe au vaccin. C’est des ordures. Ce sont des ordures absolues », a déclaré Sam.

Une femme de 63 ans sans antécédents de problèmes cardiaques a subi une crise cardiaque le jour où elle a reçu un jab Moderna. Les tests ont montré des artères coronaires propres et un médecin a en fait demandé si le jab pouvait être lié, mais le médecin ne l’a pas mentionné dans ses dossiers, a déclaré Sam.

« Tout le monde veut le minimiser – » C’est rare, c’est rare « , les médecins ne veulent pas le remettre en question. Nous avons ces vaccinations de masse et nous observons une myocardite plus fréquemment et personne ne veut lever le drapeau rouge », a déclaré Sam. « Lorsque nous discutons de l’affaire, ils n’en parlent même pas. Ils n’en parlent pas. Ils agissent comme s’ils n’avaient pas de raison, que c’était spontané.

Sam a dit qu’il a succombé à la pression et a pris le jab lui-même, mais il ne laissera pas ses enfants le prendre. Il est catégoriquement opposé à tout mandat. Il dit que la poussée pro-vax amène des collègues à parler dans le dos et à bavarder avec ceux qui ne sont pas piqués.

Lorsque les patients entrent, la première chose qui leur est demandée est leur statut vax et s’ils ne sont pas vaxés, ils sont simplement étiquetés COVID malgré le fait que Sam dise « les chiffres COVID en soins intensifs sont nuls ». Il a dit « il n’y a pas de protocole » pour signaler à VAERS. « Personne n’en parle jamais. »

« Les médecins ne remettent plus en question. Personne ne se demande si le vaccin provoque une myocardite, une péricardite et les accidents vasculaires cérébraux qui surviennent », a déclaré Sam. « S’ils ne respectent pas la ligne, ils pourraient perdre leur licence médicale. Ils font ce qu’ils font parce qu’ils ont des factures à payer. Je suis déçu parce que vous avez une poignée de médecins qui remettront en question le récit, mais les autres suivent.

Une autre infirmière, Dana, a déclaré que les maladies observées submergeaient son hôpital et étaient en grande partie dues aux effets secondaires connus des injections.

« Cela n’a jamais été aussi occupé, et rien de tout cela n’est COVID-19. Normalement, nous ne voyons pas autant d’accidents vasculaires cérébraux, d’anévrismes et de crises cardiaques se produire en même temps. … Normalement, nous verrons six à dix dissections aortiques par an. Nous en avons vu six le mois dernier. C’est fou. Ceux-ci ont des taux de mortalité très élevés », a déclaré Dana.

Malgré le grand nombre, Dana a déclaré que les médecins trouvent des excuses comme « c’est probablement les vacances.

« Je ne comprends pas comment vous pouvez regarder ce qui se passe et dire simplement ‘Ouais, ce sont les vacances' », a déclaré Dana. « Il y a eu un grand changement dans la vie de tout le monde, et c’est le vaccin. »

Dana a déclaré que le nombre réel de COVID est faible et que la plupart d’entre eux sont « entièrement vaccinés ».

Les pénuries d’infirmières, causées en grande partie par les mandats, causent de graves problèmes à l’hôpital de Dana, dit-elle, et Dana a déclaré que les jabs qu’ils imposent sont probablement à l’origine du grand nombre de patients qu’ils voient.

«Pour être honnête, j’ai l’impression que notre hôpital est au bord de – nous sommes à peine capables de fonctionner en ce moment. C’est à quel point c’est mauvais », a déclaré Dana.

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.