Une infirmière des urgences anti-Vax de Louisiane qui a dit aux autres de ne pas se faire vacciner, décède de COVID ⋆ 10z viral

Bien que vous puissiez penser que les agents de santé de tout le pays comprennent bien le fonctionnement des vaccins contre le COVID-19, ce n’est apparemment pas toujours le cas, ce qui a entraîné la mort d’une infirmière des urgences.

Olivia Guidry, infirmière à l’hôpital général Ochsner Lafayette de Lafayette en Louisiane, pensait que les vaccins altéraient en quelque sorte l’ADN humain «au plus petit niveau moléculaire» et qu’ils étaient dangereux, rapporte The Acadiana Advocate.

“Ce vaccin a été publié en utilisant la technologie de l’ADN recombinant plus rapidement que n’importe quel vaccin dans le monde”, a-t-elle écrit sur Twitter en juillet dernier. « Il manipule votre ADN au plus petit niveau moléculaire. Fais. Pas. Obtenir. Il. Ce n’est pas prudent.”

Ce tweet a depuis été supprimé, et comme le note l’utilisateur de Twitter HeartDoc Andrew, Guidry n’aurait pas pu se tromper davantage.

“En fait, les vaccins à ARNm (c’est-à-dire Pfizer & Moderna mais pas J & J) ne ** manipulent pas ** votre ADN “, qui est dans le noyau, mais restent dans le cytosol avec d’autres ARN. Néanmoins, je suis triste d’apprendre que vous êtes mort de COVID-19 en raison de votre peur des vaccins à ARNm. »

Mais comme le souligne cet article complet de Forbes, les vaccins à ARNm n’altèrent en aucun cas l’ADN. Ce n’est tout simplement pas possible. Cependant, les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter se sont transformées en référentiels de désinformation et, par conséquent, les crédules, dirigés par l’aide ignorante, propagent ces idées fausses.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont également quelque chose à dire à ce sujet et notent :

“Ils [mRNA vaccines] n’affectent ni n’interagissent avec notre ADN de quelque façon que ce soit.

L’ARNm n’entre jamais dans le noyau de la cellule, qui est l’endroit où notre ADN (matériel génétique) est conservé. La cellule se décompose et se débarrasse de l’ARNm peu de temps après avoir terminé d’utiliser les instructions.

Malheureusement, Guidry n’a pas fait de recherches approfondies et elle a payé de sa vie. En même temps, je dois me demander combien de patients Guidry a pu infecter alors qu’elle était asymptomatique ?

Elle a été diagnostiquée avec le virus au début du mois de juillet, Joe.My.God. rapports et elle s’est battue pendant des jours, faisant monter la fièvre et finalement souffrant d’une crise. Guidry a été placé dans un coma artificiel jeudi mais est malheureusement décédé samedi.

Il y a eu une vague de chagrin de la part des amis, des collègues et des membres de la famille. C’est très triste que cette femme ait payé un prix si élevé pour sa propre ignorance.

