Une infirmière devient une crypto-trader à temps plein avec plus de 1 million de dollars de revenus

Josh Dorgan, un infirmier de 31 ans originaire de l’État américain du Nebraska, a fait du trading de crypto-monnaies un travail à temps plein, lui procurant un revenu à sept chiffres, soit au moins 1 million de dollars, et plus de temps à passer avec son famille.

Il a commencé à échanger des cryptos en 2017 pendant ses pauses de travail après avoir découvert sur Facebook un reportage sur le bitcoin (BTC) dépassant les 2 000 USD, a déclaré Dorgan à Insider. Avec la flambée des infections à Covid-19 au début de la pandémie en 2020, le commerçant a déclaré que l’équilibre entre travail et commerce était devenu de plus en plus difficile.

« C’était vraiment difficile d’être assis dans mon bureau pour gagner quelques centaines de dollars par jour ou quoi que ce soit, puis de faire un échange pendant ma pause déjeuner et de gagner toute ma journée de salaire en cinq minutes », a déclaré Dorgan à Bloomberg.

En août 2020, il a quitté son emploi médical pour devenir trader à temps plein après avoir embauché un conseiller financier et s’être assuré qu’il disposait de suffisamment de fonds pour gagner sa vie « au cas où cela ne fonctionnerait pas ». Aujourd’hui, le trader se dit « très satisfait » de la décision qu’il a prise, et ses investissements actuels incluent des marchés traditionnels, ainsi que des crypto-actifs tels que bitcoin, litecoin (LTC) et ethereum (ETH).

Le profil Facebook de Dorgan le montre en train de profiter du jet ski et de la maison au bord du lac que le commerçant a achetée.

Au moment de la publication, Dorgan était toujours répertorié en tant qu’infirmière autorisée sur le site Web de son ancien employeur, le Centre médical de l’Université du Nebraska, où il était membre du personnel du Clinique de néphrologie pédiatrique de l’hôpital et centre médical pour enfants.

« Bien sûr que m’occuper des enfants me manque [at the hospital], mais je suis capable d’aider les gens d’autres manières en leur apprenant comment fonctionnent les marchés », a déclaré le commerçant.

