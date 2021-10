Une infirmière du Texas reconnue coupable d’avoir tué 4 hommes avec des injections d’air

Une infirmière du Texas a été reconnue coupable mardi de meurtre qualifié dans la mort de quatre patients décédés après que les procureurs ont déclaré qu’il leur avait injecté de l’air à la suite d’une chirurgie cardiaque.

Le jury du comté de Smith a délibéré pendant environ une heure avant de déclarer William George Davis, de Hallsville, coupable de meurtre qualifié impliquant plusieurs victimes. Les procureurs prévoyaient de demander la peine de mort pendant la phase de détermination de la peine, qui devait commencer mercredi.

Davis, 37 ans, a été accusé d’avoir injecté de l’air dans les artères des quatre patients après avoir subi une opération cardiaque à l’hôpital Christus Trinity Mother Frances de Tyler en 2017 et 2018. Pendant leur convalescence, les quatre — John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenway et Joseph Kalina – ont souffert de problèmes neurologiques inexpliqués et sont décédés.

Cette photo d’archive non datée fournie par la prison du comté de Smith montre William George Davis. Davis, une infirmière du Texas, a été reconnue coupable de meurtre qualifié dans la mort de quatre patients décédés après que les procureurs ont déclaré qu’il leur avait injecté de l’air à la suite d’une chirurgie cardiaque. Prison du comté de Smith via AP, fichier)

Au cours du procès, le Dr William Yarbrough, pneumologue de la région de Dallas et professeur de médecine interne, a expliqué au jury comment l’injection d’air dans le système artériel du cerveau provoque des lésions cérébrales et la mort.

Yarbrough a déclaré qu’il était capable de déterminer qu’il y avait de l’air dans le système artériel du cerveau des victimes en visionnant des images d’analyses cérébrales – quelque chose qu’il a dit qu’il n’avait jamais observé auparavant au cours de ses décennies de médecine.

Il a exclu les problèmes de tension artérielle ou toute autre cause de décès en plus de l’injection d’air et a déclaré que cela devait s’être produit après les chirurgies, car les complications sont survenues pendant que les patients étaient en convalescence.

L’avocat de la défense Phillip Hayes a déclaré au jury que l’hôpital avait des problèmes et que Davis était un bouc émissaire qui n’a été inculpé que parce qu’il était là lorsque les décès sont survenus.

Le procureur Chris Gatewood a déclaré lors des plaidoiries finales que Davis « aimait tuer des gens ». Et le procureur Jacob Putman a déclaré que l’hôpital n’avait modifié aucune de ses procédures et n’avait eu aucun incident similaire depuis le départ de Davis.