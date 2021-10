Une infirmière du Texas reconnue coupable de meurtre qualifié pour avoir tué quatre patients avec des injections d’air artériel

Un jury du Texas a condamné une infirmière d’hôpital pour meurtre qualifié dans la mort de quatre hommes après avoir injecté de l’air dans leurs artères.

Au moment des meurtres, William Davis travaillait comme infirmier à l’hôpital Christus Mother Frances de Tyler, à environ 160 km à l’est de Dallas. Davis a injecté au moins sept patients au total.

Les quatre victimes se remettaient bien de la chirurgie cardiaque lorsque leur état s’est soudainement rapidement détérioré, déroutant leurs médecins. Le lecteur de séquences vidéo de la caméra de sécurité pendant le procès a montré Davis entrant dans la chambre de l’un des patients. Quelques minutes plus tard, l’alarme du moniteur cardiaque du patient a retenti et il est décédé rapidement par la suite.

L’injection d’air dans une ligne artérielle peut provoquer des lésions cérébrales mortelles, ce qui est exactement ce qui s’est passé dans les cas de Ronald Clark, 68 ans ; Christopher Greenaway, 47 ans ; Joseph Kalina, 58 ans ; et John Lafferty, 74 ans.

Les procureurs demandent la peine de mort pour Davis, 37 ans qui travaillait pour l’hôpital jusqu’à ce qu’il soit licencié environ un mois avant son arrestation en avril 2018.

Le jury a déclaré Davis coupable mardi. Son audience d’investiture a commencé mercredi. Le jury n’a pris qu’une heure de délibération pour conclure que Davis était coupable, à la suite d’un procès qui a débuté le 28 septembre.

Un porte-parole de l’hôpital a déclaré : « La décision du jury apporte une gamme d’émotions pour nos associés et – plus particulièrement – les personnes et les familles blessées par Will Davis. Nous prions pour notre communauté et toutes les personnes impliquées, et espérons que le verdict du jury aidera à mettre un terme aux personnes blessées. »

Lien source