Une infirmière praticienne qualifie les mandats de vaccination de «décourageants» après avoir combattu COVID en première ligne

Neelie Panozzo est une vétéran de 25 ans dans l’industrie des soins de santé, occupant à la fois les fonctions d’infirmière et d’infirmière praticienne. Elle a dit que les soins infirmiers sont sa passion et elle sait que c’est ce que Dieu l’a appelée à faire. Mais avec des mandats de vaccination l’obligeant à choisir entre sa foi et sa profession, elle craint de devoir trouver un nouvel emploi.

« C’est décourageant de savoir que je vais perdre mon emploi à cause de mon choix de ne pas vacciner », a-t-elle déclaré dans une interview à Fox News Digital. « Et il y en a tellement d’autres qui se battent comme moi. »

Panozzo a choisi de lutter contre le mandat et est l’une des six infirmières qui poursuivent Riverside Healthcare à Kankakee, dans l’Illinois, après avoir appris qu’elle serait licenciée pour ne pas avoir reçu le vaccin COVID-19.

Daniel Suhr du Liberty Justice Center, qui représente Panozzo, a déclaré à Fox News Digital que les actions de Riverside Healthcare étaient à la fois mauvaises et illégales.

« La loi de l’Illinois est très claire sur le fait que les gens comme Neelie ne doivent pas être contraints de choisir entre leur foi et leur travail », a-t-il déclaré. « Nous intentons donc cette action en justice afin de protéger des infirmières comme Neelie et de nous assurer qu’elles peuvent continuer à vivre leur passion pour les patients sans avoir à compromettre leurs valeurs. »

De nombreux législateurs et membres des médias ont vilipendé ceux qui n’ont pas pris le vaccin, même pour des exemptions religieuses, comme c’est le cas de Panozzo.

PÉNURIE DE TRAVAILLEURS DE SANTÉ DE PREMIÈRE LIGNE EN RAISON DE MANDATS DE VACCIN CONTRE LA COVID-19, épuisement professionnel

Une opinion dans le Chicago Tribune a qualifié cela d' »excuse pratique », et un article du Washington Post écrit par Dorit Reiss, professeur à l’Université de Californie Hastings College of Law, a affirmé que beaucoup « utilisaient la religion comme couverture pour autre chose ».

Panozzo a repoussé ces déclarations.

« Il est vraiment important de comprendre que nous avons des croyances sincères et que nous ne sommes pas moins une personne à cause de notre foi », a-t-elle déclaré. « Nous devons être capables de nous respecter les uns les autres et de respecter nos droits de choisir et de respecter des croyances sincères. »

MANDAT POUR LE VACCIN DE L’OREGON : LE JUGE FÉDÉRAL REFUSE L’OFFRE DE DERNIÈRE MINUTE D’ARRÊTER L’ORDRE

Panozzo et Suhr ont tous deux souligné que le mandat et le procès concernant le vaccin avaient des implications de grande envergure au-delà de quelques personnes.

Panozzo a souligné que le licenciement d’infirmières et d’autres professionnels de la santé qui n’ont pas reçu le vaccin pourrait réduire la qualité des soins que les Américains reçoivent dans les hôpitaux et les cliniques.

TORRANCE, CA – 01 OCTOBRE: Une manifestation contre la vaccination obligatoire a eu lieu devant le Torrance Memorial Medical Center à Torrance le vendredi 1er octobre 2021. L’événement a été organisé par une infirmière représentant plus de 40 collègues menacés de suspension pour leur choix de ne pas vacciner. Plus de 100 personnes se sont réunies pour faire valoir leur droit à la liberté d’expression sur le sujet. (Photo de Brittany Murray/MediaNews Group/Long Beach Press-Telegram via .)

« Toute ma carrière d’infirmière, nous avons connu une sorte de pénurie de soins de santé », a-t-elle déclaré. « Et maintenant que de nombreuses institutions à travers les États-Unis vont perdre, vous savez, des centaines de travailleurs de la santé, il va être vraiment difficile de pouvoir prodiguer des soins aux patients lorsqu’ils entrent à l’hôpital ou dans les salles d’urgence. . »

Suhr a également noté que le problème ne concernait pas seulement la liberté de choisir de recevoir ou non le vaccin COVID.

« C’est peut-être le problème aujourd’hui, mais à l’avenir, ce pourrait être une question différente de savoir si la loi et si notre société protège les droits des droits de conscience », a-t-il déclaré. « Cela garantit que nous avons tous cette protection quand c’est notre conviction particulière. »

« Nous devrions pouvoir vivre dans une société où nous respectons et apprécions les croyances individuelles de chacun », a-t-il poursuivi. « Surtout sur ce genre de questions de foi importantes et profondément ancrées et ne jamais mettre quelqu’un dans une position où il doit choisir entre son travail et sa foi. C’est ce qui se passe en ce moment, et nous allons en justice pour l’arrêter. »

Dans une déclaration à Fox News Digital, Riverside Healthcare a déclaré : « En tant que fournisseur de soins de santé, nous pensons que la protection de la santé et de la sécurité de nos patients et de nos employés est notre principale responsabilité et doit être notre priorité numéro un. Bien que nous ne puissions pas commenter les détails liés à dans l’attente d’un litige, nous restons pleinement convaincus que le fait d’exiger de nos employés qu’ils reçoivent le vaccin COVID-19 nous permettra de fournir l’environnement le plus sûr possible à tous ceux que nous servons. Il est également important de savoir que la grande majorité de nos employés ont reçu le vaccin ou une exemption approuvée de croyance médicale ou religieuse/de conviction profonde. Nous continuons d’être profondément reconnaissants envers tous les membres de notre équipe. »