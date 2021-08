Une influenceuse polonaise vend son amour au format NFT pour 250 000 $

in

L’acheteur anonyme aura « tous les droits » sur « l’amour numérique » et pourra avoir un rendez-vous avec Marta Rentel dans le monde réel. Maintenant, elle veut faire ressortir toute une gamme d’émotions dans NFT.

Les dictons d’antan visaient à nous enseigner que l’argent ne peut pas acheter les choses les plus essentielles de la vie, telles que l’amour, l’amitié ou le bonheur. Mais il semble que dans le monde numérique, l’amour de certains soit à vendre. Bien sûr, ce n’est pas bon marché.

Une influenceuse polonaise vient de devenir la première personne au monde à vendre son amour au format jeton non consommable (NFT). Avec plus de 655 000 abonnés sur Instagram, Marta Rentel, 26 ans, a gagné 250 000 $ après avoir vendu son « amour numérique » comme objet de collection à un abonné inconnu.

Elle n’est pas la première à réaliser une expérience similaire. En fait, Rentel s’est inspiré de l’artiste italien Salvatore Garau, qui a vendu une sculpture invisible intitulée “Io sono” (qui se traduit par “Je suis”) pour un peu plus de 18 300 $ en mai.

« Amour numérique » forgé dans un jeton

Si vous êtes nouveau dans cet espace, vous vous demandez peut-être ce qu’est un NFT et comment cette jeune femme prétend avoir vendu son amour avec cet outil. Les NFT sont des actifs numériques rares basés sur la blockchain qui peuvent représenter pratiquement n’importe quel objet dans le monde – réel ou numérique. Un mème, un tweet, une chanson, une œuvre d’art, un objet de jeu vidéo, un code génétique… et même des émotions, apparemment.

L’avantage de ces biens de collection est qu’ils peuvent servir de droits de propriété. De plus, étant basés sur la technologie blockchain, ce sont des objets virtuels inaltérables et éternels. C’est-à-dire qu’ils vivent pour toujours; une propriété très importante lorsqu’il s’agit d’exprimer une émotion telle que l’amour. Au moins pour Rentel, qui a assuré qu’avec son NFT, il voulait partager l’amour éternel avec sa meilleure moitié numérique.

« L’amour est un désir d’être à nouveau entier. Et pour cela, vous avez toujours besoin de la seconde moitié. Même les choses numériques doivent se soumettre à des lois éternelles qui ne changent jamais“Lire le site de l’influenceur.

Alors aujourd’hui, je veux annoncer au monde entier que j’ai élaboré mon amour numérique sous la forme de l’ADN singulier NFT de Marti Renti. Pour me compléter numériquement, j’ai besoin de trouver quelqu’un qui souhaite partager cet ADN avec moi. Il peut s’agir de n’importe qui assez fou pour voyager avec moi dans cette galaxie infinie d’émotions numériques.

Selon un rapport d’Insider, un acheteur inconnu a payé 1 million de zloty polonais (250 000 $) pour le NFT de Rentel. La transaction a eu lieu le 13 juillet, bien que l’identité de l’utilisateur n’ait pas été divulguée. maintenant lui Vous aurez « tous les droits » sur « l’amour numérique » de l’influenceur.

Mais peut-être la chose la plus importante est que l’acheteur assister à un dîner individuel avec Rentel -dans le monde physique. “Le cœur suivra-t-il ce que promet la technologie ?”, a écrit la jeune femme sur son site internet.

Une gamme d’émotions NFT

La célébrité de Tik Tok, mannequin et youtubeuse, a également partagé une partie de sa philosophie de vie et sa vision du monde numérique. Rentel a clairement indiqué que sa personnalité sur les réseaux sociaux est très différente de celle du monde physique. « Je m’appelle Marti Renti. Cependant, ce n’est pas mon ‘vrai’ nom, c’est la version numérique, venant du monde parallèle où Internet est ma scène”, et il a ajouté :

Rien sur Internet n’est physique, cela fait partie de ma personnalité sur Internet.

La jeune Polonaise a ajouté dans cette lignée d’idées que, bien que vendre son amour au format NFT était une façon quelque peu peu orthodoxe de gagner de l’argent, pour elle, cela représentait l’autonomisation des femmes et le pouvoir d'”aimer sans compromettre notre liberté et notre individualité”.

Rentel a maintenant lancé plusieurs collections de NFT, un format dont elle profite pour commercialiser ses contenus variés sur les réseaux sociaux tels que photos, gif, vidéos, routines d’exercices, accès à des chats privés, etc. Toute une gamme de produits à succès qui, espère-t-elle, inspirera d’autres influenceurs à être créatifs lorsqu’il s’agit de proposer leur contenu en ligne et d’interagir avec leurs fans.

Elle a également exprimé son intérêt à faire don de son argent NFT d’amour à un organisme de bienfaisance. Bien que, pour l’instant, la vente réussie de son amour numérique l’ait inspirée à poursuivre d’autres émotions. « Si je peux inventer mon amour numérique et trouver ma seconde moitié, pourquoi d’autres sentiments et émotions ne devraient-ils pas suivre ? »

Les émotions viendront-elles avec la réception ?

