Une infrastructure robuste contribue au développement global de la ville

Les acheteurs de maison ont tendance à se tourner vers les projets dotés d’une infrastructure et d’une connectivité appropriées, même s’ils doivent débourser quelques dollars supplémentaires pour cela.

Par Chetan Patel,

On dit souvent qu’« une ville est ce qu’elle offre à ses habitants ». La recrudescence des infrastructures en termes de réseau routier robuste, de connectivité et de transports publics ajoute de la valeur à toute zone ou ville spécifique, en particulier les projets de logement construits autour de la zone.

Tout acheteur de maison lorsqu’il tente d’acheter une maison, la première chose qu’il demande inconsciemment est la connectivité de l’endroit avec d’autres parties de la ville. C’est la raison pour laquelle les projets de logements qui ont des infrastructures opposées autour sont plus demandés et encore plus coûteux.

De même les projets situés à proximité de stations de métro ou même de gares locales sont plus chers. Plusieurs constructeurs et promoteurs qualifient cette proximité d’USP de leurs projets. Nous avons tous dû croiser des constructeurs qui, dans la liste des aménagements de leur projet, parlent de l’éloignement de la station de métro la plus proche ou parfois même de l’autoroute.

Le prix des propriétés augmente même lorsque l’infrastructure est au stade de la proposition ou juste en cours de développement. Les acheteurs de maison ont tendance à se tourner vers les projets dotés d’une infrastructure et d’une connectivité appropriées, même s’ils doivent débourser quelques dollars supplémentaires pour cela.

Alors que l’accessibilité et la connectivité jouent un rôle majeur. Par ailleurs les infrastructures jouent également un rôle crucial dans l’appréciation des tarifs du projet. Par exemple, si nous parlons de métros comme Mumbai, le coût des appartements dans la ville monte en flèche, en particulier dans les banlieues et l’une des principales raisons est que les banlieues disposent désormais d’infrastructures solides, en termes de connectivité à l’aéroport, à la gare et à d’autres grandes parties de la ville.

C’est aussi une raison pour laquelle tant d’espaces de bureaux et de parcs d’affaires ont été promus dans les banlieues de Mumbai, stimulant ainsi le développement de l’immobilier commercial. De plus, les gens veulent vivre dans des zones où il leur est plus facile de se rendre au travail. Un autre développement d’infrastructure majeur est la route côtière. Il apportera un soulagement bien nécessaire au trafic étouffé qui est devenu une réalité laide des trajets quotidiens en banlieue de Mumbai. La pression sur le trafic routier et ferroviaire va considérablement diminuer. Mais surtout, la connectivité améliorée améliorera le niveau de vie et contribuera à promouvoir la croissance économique en raison de plus de possibilités de connexion facile à de nombreux centres commerciaux de la ville. Cela stimulera à nouveau le développement immobilier dans les zones proches des routes côtières.

Au cours des dernières années, un nouveau terme « effet métro » a vu le jour. Et c’est très certainement une partie de l’infrastructure qui anime le marché immobilier. La plupart des métropoles et des villes de niveau I tournent autour des lignes de métro. Les projets commerciaux et immobiliers qui sont érigés autour de la ligne de métro sont beaucoup plus coûteux que d’autres, car tout nouvel acheteur essayant d’acheter une maison veut en avoir une près d’une station de métro, de sorte que l’appréciation du taux devient directement proportionnelle. Et cela stimule également la croissance du secteur immobilier, attirant davantage de développement.

En outre, il a été observé que l’un des deux principaux déterminants de l’investissement direct étranger (IDE) est la présence de bonnes infrastructures mesurées par l’indice d’infrastructure. Ainsi, il serait tout à fait approprié de dire qu’une infrastructure appropriée attire aussi bien qu’intensifie le développement dans une ville.

(L’auteur est directeur du groupe Gurukrupa. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

