Une initiative visant à freiner la crise des sans-abri à Seattle est susceptible de se qualifier pour le scrutin de novembre

Le groupe qui pousse la mesure du scrutin de Compassion Seattle qui cherche à réviser les politiques de la ville envers sa crise persistante des sans-abris produira plus de 60 000 signatures jeudi dans le but de qualifier la mesure pour le scrutin de novembre.

Les partisans de l’initiative ont besoin de 33 000 signatures valides d’électeurs de Seattle pour inscrire l’amendement à la charte de la ville sur le bulletin de vote de 2021 cet automne, qui comprendra également le concours de maire de la ville.

Dès réception des signatures, le bureau du greffier municipal transmettra les pétitions au bureau des élections du comté de King pour déterminer si la mesure est admissible.

Compte tenu du nombre de signatures, il semble probable qu’il atterrisse sur le bulletin de vote, ont indiqué des sources. S’il se qualifie, Compassion Seattle serait l’une des mesures de vote local les plus controversées depuis des années.

Les partisans de la mesure incluent la Public Defenders Association, Plymouth Housing et une coalition de chefs d’entreprise du centre-ville, entre autres. L’effort, disent-ils, est de forcer la ville à financer une batterie de services et d’abris pour des milliers de résidents sans abri de la ville.

L’initiative exigerait également que la ville garde « les parcs, les terrains de jeux, les terrains de sport, les espaces publics, les trottoirs et les rues exempts de campements » une fois que les services obligatoires de logement, de drogue et de santé mentale seront en place. Il y a une pression continue au sein du conseil municipal de Los Angeles pour mettre en œuvre des règles similaires.

Le débat sur la mesure intervient exactement au même moment où de grands employeurs tels qu’Amazon renvoient les travailleurs à leur siège social dans le quartier des affaires de Seattle, qui a été le plus durement touché par la crise des sans-abri.

S’il est approuvé par les électeurs de Seattle, l’amendement contourne essentiellement le conseil municipal et, pour la première fois, ajoute des repères et des responsabilités spécifiques à la gamme parfois déroutante, concurrente et décentralisée de services et de programmes pour les sans-abri de Seattle.

En vertu des modifications proposées, la ville serait légalement tenue de fournir 2 000 unités supplémentaires de logements d’urgence et permanents dans l’année suivant la date de début de la modification en janvier 2022.

Mais la mesure, avant même d’être qualifiée pour le scrutin, s’est avérée controversée, certains défenseurs des sans-abri la soutenant et d’autres opposant qu’il s’agit simplement d’une tentative de promouvoir le balayage des camps de sans-abri et de criminaliser l’itinérance.

Au cours de la récente conversation civique de . sur la mesure, l’ancien maire par intérim et membre du conseil municipal Tim Burgess a nié que Compassion Seattle criminalise l’itinérance.

Il l’a qualifié de “plan d’action compatissant et axé sur les résultats, principalement (pour) ceux qui vivent sans abri dans nos parcs, terrains de jeux, trottoirs à travers la ville”.

Le bureau du maire Jenny Durkan a estimé que 2 000 personnes vivent dans les rues du centre-ville, de Belltown et de South Lake Union.