Une injection de rappel du vaccin Pfizer Covid peut réduire de 90 % la mortalité due à la variante Delta : étude

La mortalité due à COVID-19 parmi les participants qui ont reçu le rappel pendant la période d’étude (groupe de rappel) a été comparée à celle des participants qui n’ont pas reçu le rappel (groupe sans rappel).

La troisième dose du vaccin Pfizer COVID-19 peut réduire de 90 % la mortalité due à la variante Delta du virus SARS-CoV-2, selon une étude menée en Israël.

La recherche, publiée jeudi dans le New England Journal of Medicine, comprenait des données de participants âgés de 50 ans ou plus qui avaient reçu deux doses de vaccin Pfizer au moins cinq mois plus tôt.

Un total de 843 208 participants ont rempli les critères d’éligibilité, dont 758 118 (90 %) ont reçu le rappel au cours de la période d’étude de 54 jours, selon les chercheurs, y compris ceux de Clalit Health Services et de l’Université Ben-Gurion du Néguev, en Israël. .

Le décès dû au COVID-19 est survenu chez 65 participants du groupe de rappel (0,16 pour 100 000 personnes par jour) et chez 137 participants du groupe non-rappel (2,98 pour 100 000 personnes par jour).

« Les participants qui ont reçu un rappel au moins cinq mois après une deuxième dose de Pfizer ont une mortalité due au COVID-19 inférieure de 90 % à celle des participants qui n’ont pas reçu de rappel », ont noté les auteurs de l’étude.

Parmi les participants âgés de 65 ans ou plus, la mort de COVID-19 est survenue chez 60 des 470 808 participants du groupe de rappel et chez 123 des 35 208 participants du groupe non-rappel, ont déclaré les chercheurs.

Chez les moins de 65 ans, la mort de COVID-19 est survenue chez 5 des 287 310 participants du groupe de rappel et chez 14 des 49 882 participants du groupe sans rappel, ont-ils déclaré.

Parmi les participantes, la mort de COVID-19 est survenue chez 54 des 400 300 participants du groupe de rappel et chez 13 des 47 972 participants du groupe sans rappel, selon les chercheurs.

L’émergence de la variante Delta du SRAS-CoV-2 et l’efficacité réduite dans le temps du vaccin Pfizer ont entraîné une résurgence des cas de COVID-19 dans les populations qui avaient été vaccinées tôt. Le 30 juillet 2021, le ministère israélien de la Santé a approuvé l’utilisation d’une troisième dose de vaccin Pfizer pour faire face à cette résurgence.

