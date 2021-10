Une innovation génétique découvre un arrière-petit-fils vivant du mythique amérindien Sitting Bull

29/10/2021 à 18:31 CEST

Une étude menée à l’Université de Cambridge a permis à l’arrière-petit-fils du légendaire leader amérindien Sitting Bull de vérifier sa progéniture grâce à la technologie génétique : elle a été réalisée à l’aide d’ADN extrait du cuir chevelu du personnage historique, puis analysé à l’aide d’une nouvelle technique appelée « ADN autosomique ».

Selon un communiqué de presse, c’est la première fois qu’il est utilisé ADN ancien pour confirmer une relation familiale entre des individus vivants et historiques. La méthode a été développée par une équipe de scientifiques de l’université britannique, dirigée par le professeur Eske Willerslev. La recherche a été récemment publiée dans la revue Science Advances.

Une nouvelle technique pour obtenir des précisions du passé

Les spécialistes en parlent ADN autosomique lorsqu’il s’agit de la partie de notre ADN (acide désoxyribonucléique) ou du code génétique non influencé par le sexe du père ou de la mère. A l’exception de cas très particuliers, l’être humain possède un ensemble de 23 paires de chromosomes. La moitié d’entre eux sont hérités de notre mère et l’autre moitié de notre père.

Seules deux de ces paires sont généralement des chromosomes sexuels, qui sont exprimés par XX chez les femmes et XY chez les hommes. Pendant ce temps, les 22 paires de chromosomes restantes sont autosomiques : ne sont pas liés à des déterminations de genre. La nouvelle technique génétique les utilise pour obtenir des informations vitales concernant la généalogie et permet également de déterminer l’ascendance ethnique : compte tenu de ses conditions, c’est une option plus efficace et précise que les autres tests génétiques.

Avec des fragments génétiques extraits d’un échantillon corporel, la technique permet de vérifier des coïncidences génétiques quelle que soit l’origine d’un ancêtre, c’est-à-dire si celui-ci est du côté paternel ou maternel de la famille. C’est possible parce que nous héritons de la moitié des ADN autosomique de notre père et l’autre moitié de notre mère.

Le cas de Sitting Bull

Analyse ADN autosomique du cuir chevelu de Sitting Bull, un chef du peuple amérindien Lakota Sioux, a été comparé à des échantillons d’ADN d’Ernie Lapointe, qui prétendait être son arrière-petit-fils, et d’autres descendants des Lakota Sioux. Le match qui en résulte confirme que Lapointe est l’arrière-petit-fils de Sitting Bull, devenant ainsi son descendant vivant le plus proche.

Tatanka-Iyotanka, mieux connu sous le nom de Sitting Bull, a vécu entre 1831 et 1890. Il a dirigé 1 500 guerriers Lakota à la bataille de Little Bighorn en 1876, affrontant avec succès le général américain Custer et cinq compagnies de soldats. Cela l’a transformé en un héros de la résistance des peuples autochtones contre l’avancée de l’État américain naissant. Sitting Bull a été assassiné en 1890, par des forces de police agissant au nom du gouvernement des États-Unis.

Une nouvelle voie dans la recherche génétique

Pour comprendre les progrès que ce nouveau technique génétiqueIl faut garder à l’esprit que les résultats obtenus n’auraient jamais pu être atteints avec les approches traditionnelles de l’analyse de l’ADN. Ils recherchent une correspondance génétique dans le chromosome Y transmis par la lignée mâle ou, si la personne décédée était une femme, dans les mitochondries.

En plus d’être des techniques peu fiables, elles n’auraient pas été possibles dans ce cas car Lapointe prétendait être apparenté à Sitting Bull du côté de sa mère. Ainsi, l’approche proposée par le ADN autosomique il peut être utilisé lorsque des données génétiques très limitées sont disponibles, comme ce fut le cas dans cette étude.

Il convient de rappeler que les spécialistes ont mis 14 ans pour trouver un moyen d’extraire l’ADN nécessaire de la mèche de cheveux de Sitting Bull, car les cheveux étaient extrêmement dégradés. Maintenant, cette étude pourrait ouvrir une nouvelle voie pour développer des tests ADN similaires, qui établissent la relation de parenté entre de nombreuses autres figures historiques décédées et leurs descendants vivants possibles. La technique aurait également un champ d’applications important dans le domaine de la enquêtes médico-légales.

photo: Arrière-petit-fils de Sitting Bull, Ernie Lapointe. Crédit : E. Lapointe.