Une innovation pour améliorer votre cybersécurité et votre détection d’âge ⋆ .

Le divertissement est une rupture avec la routine habituelle, il existe différentes sources de divertissement, vous pouvez jouer à des jeux vidéo et des jeux de plein air peuvent regarder des films et des émissions. La pornographie est l’une des sources de divertissement, mais elle est toujours découragée par le gouvernement et le grand public en raison de son effet dévastateur sur la santé d’un individu. Chez les enfants en particulier, la dépendance à la pornographie peut ruiner non seulement leur santé mentale, mais aussi leur santé physique. Le gouvernement a donc exigé que les sites pour adultes soient étroitement surveillés, en fonction de la tranche d’âge de leurs visiteurs. Ces sites devraient être réservés aux jeunes enfants de moins de 18 ans.

Go.cam, vérification de l’âge sécurisée et anonyme:

Il s’agit d’un site européen spécialement conçu pour la vérification de l’âge des clients de ces sites. Il fonctionne avec de nombreux sites pour adultes pour leur trafic contrôlé. Xlovecam est l’un des sites pour adultes, Go.cam et Xlovecam travaillent ensemble, pour la vérification de l’âge des clients. Go.cam, vérification de l’âge sécurisée et anonyme une application efficace et facile à utiliser. Tout le monde peut l’utiliser sans aucun obstacle. Il est conçu sur la base de l’intelligence artificielle. Utilise la webcam de l’appareil pour l’évaluation des informations données. Il ne nécessite que votre date de naissance et une photo actuelle. Pour cela il vous suffit de prendre des photos de votre CNIC, le système croisera automatiquement les données fournies pour une vérification efficace et ne laissera aucune ambiguïté. Il n’utilisera en aucun cas vos informations à mauvais escient, vos informations seront confidentielles. Pas de traçage et de piratage. Il ne nécessite qu’une date de naissance et une photo, pas d’informations personnelles comme l’adresse du domicile, etc. Les informations seront supprimées automatiquement du système mais stockées dans l’application, afin que personne ne devine votre historique d’ordinateur ou d’appareil. Une fois que vous avez donné des informations, vous pouvez simplement vous connecter la prochaine fois, sans avoir à fournir à nouveau les informations.

Xlovecam :

Xlovecam est un site pour adultes, utilise Go.cam pour la vérification de l’âge de ses clients. Il propose une catégorie différente de porno, arrangé différents spectacles, interprétés par le nombre de stars du porno. Vous êtes libre de choisir votre préféré, de sélectionner votre émission préférée. Peut être alerté de votre performance préférée, afin que vous puissiez les attraper. Il y a des spectacles en direct disponibles. Aussi l’avantage des séances privées, et de la conversation avec l’interprète. Peut commenter ou envoyer un SMS à un artiste pendant le spectacle. Même vous pouvez leur parler à travers le microphone. Tout est fait selon votre choix, et tout est confidentiel. Leur objectif est de divertir mais aussi de respecter la vie privée de leurs clients. Avec l’aide de Go.cam, il vérifie l’âge des clients avant de donner accès à leur site. Confirme donc que tous leurs clients ont 18 ans et plus. Le paiement se fait également en ligne.

Go.cam nous a aidés à libérer le stress de nos enfants car de nos jours, tout le monde a son téléphone portable et une connexion Internet essentielle à ses activités normales, comme la plupart des choses qui se font en ligne, les achats en ligne, la vente, l’éducation, c’est donc très important d’avoir un frein et un contrepoids à notre enfant pendant qu’il utilisait Internet, car toute mauvaise habitude peut non seulement nuire à sa vie mais peut nuire à la société, nous devons remercier Go.cam pour une telle innovation.