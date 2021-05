Une innovation prometteuse qui résout les défis sociétaux fondamentaux du Cefi

Compartir

Avertissement: La capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article.

Bien que les industries de la blockchain et de la crypto-monnaie soient encore relativement jeunes, personne ne peut douter qu’elles sont pleines de potentiel. Ils offrent des possibilités presque infinies et révolutionnent clairement presque tous les secteurs. Même ainsi, le plus excitant est que nous avons à peine effleuré la surface.

Comme DeFi a rapidement gagné du terrain ces dernières années, nous assistons chaque mois à un large éventail de nouvelles possibilités. De plus en plus de personnes verrouillent leurs valeurs sur les protocoles DeFi et diverses technologies innovantes émergent. En fait, les détenteurs de jetons BiFi ne manqueront pas les fonctionnalités polyvalentes que cet écosystème a à offrir.

Au cas où vous vous demandez toujours si vous voulez ou non essayer BiFi, vous n’aurez certainement aucun doute à la fin de cet examen.

Qu’est-ce que BiFi?

En termes simples, BiFi est l’une des plates-formes les plus complètes, transparentes et flexibles que vous puissiez trouver dans l’espace DeFi. C’est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de prêter, sauvegarder et investir dans plusieurs actifs numériques: Tether, Ethereum et même BTC inclus.

En résumé, BiFI est une plateforme qui offre trois services principaux; prêts, mise en commun et participation. Vous pouvez déposer les actifs BEP-20 et ERC-20 qui peuvent servir de garantie pour emprunter plus d’actifs. Dans le même temps, vous décidez également de devenir un fournisseur de liquidité pour le groupe BiFi-ETH et BFC-ETH sur Uniswap et participez aux jetons LP. En outre, vous pouvez parier des jetons BFC sur cette plate-forme et plus encore.

BiFi est un projet propulsé par la technologie multichaine Bifrost. Il promet de servir de plate-forme qui facilite l’interopérabilité et connecte toute blockchain à une autre blockchain. Comme mentionné ci-dessus, ses capacités ne se limitent pas à l’écosystème Ethereum; c’est une innovation qui permet de connecter facilement le réseau ETH à BTC, Binance smart chain, Klatyn, TRON, Polkadot, entre autres.

Bien que l’ETH soit déjà aussi important qu’il l’est, bien sûr, l’ensemble du secteur de la crypto-monnaie est beaucoup plus important. Les services BiFi comme moyen de connecter l’industrie à un réseau via une connectivité multi-chaînes. Par conséquent, avec cette innovation, l’écosystème décentralisé ne serait plus uniquement lié à l’ETH. À la base, BiFi est une innovation assez prometteuse car il emprunte évidemment les chemins pour résoudre les défis sociétaux fondamentaux de CeFi.

Ce projet tente de révolutionner et de transformer l’industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain dans les meilleures versions possibles. Et de toute évidence, de plus en plus de personnes s’alignent sur l’innovation, comme nous pouvons le voir dans les alliances avec des parties prenantes multi-renommées de l’industrie, telles que Chainlink, Tokamak, entre autres. C’est donc certainement celui que vous voudrez peut-être essayer.

Fonctionnalités et options

Le protocole de prêt BiFi révèle un univers d’applications financières ouvertes avec ses protocoles de marché monétaire algorithmiques et autonomes. L’objectif principal de toute plateforme de prêt DeFi est d’offrir des prêts sous forme d’actifs numériques et de manière suspecte, c’est-à-dire sans avoir besoin d’intermédiaires. En tant qu’utilisateur, vous pouvez enregistrer vos crypto-monnaies sur la plateforme principalement à des fins de prêt. Et oui, BiFi se porte plutôt bien.

L’approche la plus courante de prêt dans l’espace cryptographique est le peer-to-peer. Cependant, BiFi s’éloigne des normes avec son approche de groupe. Cette approche est une technique éprouvée pour améliorer la liquidité, assurer la transparence des taux d’intérêt, minimiser les risques et gérer l’ensemble du processus de prêt sans avoir besoin d’une contrepartie. Comme mentionné ci-dessus, cette approche permettra à terme aux utilisateurs de déposer les actifs d’une blockchain particulière et d’en emprunter une autre, le tout en l’absence d’un intermédiaire centralisé.

Les taux d’intérêt BiFi sont tout à fait raisonnables et transparents. Il détermine cela grâce à un ensemble d’algorithmes qui utilisent l’offre et la demande de l’actif concerné. Chaque fois que le dépôt sur le marché de cet actif augmente, le taux d’intérêt baissera. Cela rend l’emprunt plus avantageux pour vous. Encore une fois, si les montants empruntés augmentent, le taux d’intérêt augmente. Par conséquent, les tarifs sont parmi les meilleurs que vous puissiez trouver sur le marché aujourd’hui.

Chaque fois que vous déposez vos actifs dans le protocole de prêt, BiFi les ajoute à un pool où d’autres peuvent emprunter. Tout actif que vous déposez continuera de rapporter des intérêts en fonction de son taux d’intérêt déterminé par l’offre et la demande. Contrairement à p2p en attente, vous pouvez retirer vos avoirs à tout moment. En outre, cela fonctionne également de la même manière que les banques traditionnelles, car vous pouvez gagner des intérêts sur vos actifs inactifs avec presque aucun risque.

Une fois que vous avez déposé vos actifs, vous pouvez également les utiliser comme garantie pour emprunter un autre actif. Cela semble intéressant, non? Tout comme les dépôts, tout actif que vous empruntez rapportera des intérêts en fonction des taux d’intérêt déterminés par l’offre et la demande du marché. Encore une fois, une autre chose qui distingue cette approche des prêts p2p est que cette méthode sécurisée permet aux utilisateurs d’emprunter des fonds sans spécifier certaines conditions, telles que la date d’échéance.

La plateforme calcule votre ratio de garantie pour déterminer le montant que vous pouvez emprunter avec votre dépôt. Par exemple, si vous déposez un actif d’une valeur de 100 USD, avec un ratio de garantie de 80%, vous ne pouvez emprunter que jusqu’à 80 USD. Cela signifie que vous ne pouvez pas emprunter plus ou retirer des dépôts si la valeur de la garantie dépasse cet indice. Cependant, si vous souhaitez toujours emprunter davantage, vous devez déposer davantage ou rembourser des prêts déjà acquis pour réduire le ratio.

Comme ce prêt de garantie signifie, vous conviendrez qu’il s’agit d’une approche intelligente de l’emprunt. En outre, cela cède également la place à une plus grande flexibilité financière pour les particuliers et à des stratégies pour les traders de crypto-monnaie. Par exemple, si, en tant qu’individu, vous souhaitez détenir l’USDT mais que vous avez besoin d’ETH à des fins à court terme, cette plate-forme vous permet d’emprunter de l’ETH tout en utilisant votre USDT comme garantie. D’un autre côté, supposons que vous soyez un trader à long terme, il existe également des stratégies que vous pouvez adopter pour tirer le meilleur parti de votre monnaie numérique.

Protocole d’implantation BiFi

Au fil des ans, les crypto-monnaies de jeu sont devenues une méthode bien accueillie par les investisseurs en crypto-monnaies pour gagner un peu d’intérêt sur leurs actifs. Avec cette approche, vous pouvez verrouiller vos actifs numériques en jouant. C’est un moyen de contribuer à la croissance et à la maintenance de la plateforme, car une faible liquidité peut à terme dénoter une instabilité.

Le protocole de participation crée un pool de liquidités qui distribue proportionnellement des pools de récompenses gagnées accumulées aux participants / fournisseurs de liquidité. Vous pouvez vendre ces récompenses pour un gain financier ou les utiliser comme paiement pour les produits et services de plusieurs chaînes DeFi.

En tant que participant, votre actif servira de base à l’établissement d’un échange décentralisé, qui permet le trading automatisé de diverses crypto-monnaies. Avec ce processus, vous devez être sûr de votre sécurité. Contrairement à la centralisation, vous pouvez effectuer toutes les opérations sans tiers, éliminant ainsi les risques associés tels que le lavage, le piratage et la fraude.

Le jeton: BiFi et ses cas d’utilisation

Le jeton BIFI est le jeton gouvernemental BiFi. En tant que détenteur du token BIFI, vous avez le droit de voter sur les propositions d’amélioration de vos services. En outre, vous pourrez également utiliser ce jeton pour diverses activités financières telles que l’assurance, le commerce et l’investissement. Le jeton servira également de frais chaque fois que vous utiliserez les services multi-chaînes. Parce que la plate-forme est construite sur la plate-forme middleware multi-chaînes, Bifrost, vous devez payer un montant particulier de BFC (Bifrost Token) lorsque vous utilisez Bifrost.

Comment gagner du BIFI?

Il existe trois approches principales pour gagner des jetons BIFI:

1. Gagnez-les en pariant (BFC) ou en minant des fonds de liquidité (BFC / ETH) dans BiFi

2. Gagnez comme une incitation à utiliser le service de prêt (dépôt, prêt), le jalonnement (BFC), la mise en commun (BFC / ETH ou BiFi-ETH), qui est une récompense pour les utilisateurs de votre service qui prêtent ou empruntent des actifs.

3. Achetez des jetons BiFi sur les échanges

Où pouvez-vous acheter BIFI?

BiFi a répertorié son jeton sur plusieurs échanges cryptographiques. Cependant, contrairement aux autres principaux actifs cryptographiques, vous ne pouvez pas les acheter purement et simplement. Vous devez le faire par des échanges. Ce jeton est disponible sur plusieurs échanges majeurs tels que Uniswap, gate.io, entre autres.

Comment fonctionne BiFi?

En substance, BiFi vous permet de déposer vos actifs numériques et de gagner des taux d’intérêt raisonnables par rapport à la banque traditionnelle. Comme c’est le cas dans l’espace DeFi, il vous permettra d’emprunter instantanément de la crypto-monnaie et de rembourser les intérêts sur les actifs empruntés avec la crypto-monnaie correspondante.

Vous pouvez susciter l’intérêt de plusieurs manières. Par exemple, vous pouvez décider de déposer des USDT et de les utiliser comme garantie pour emprunter des ETH. Vous pouvez également utiliser l’ETH emprunté pour emprunter de plus en plus d’actifs, en les utilisant comme garantie. Passer par ce processus plusieurs fois s’appelle l’agriculture de rendement, ce qui vous permet de tirer parti de votre capital initial plusieurs fois pour un rendement plus élevé à long terme. En attendant, vous gagnez toujours des intérêts sur votre USDT déposé. En plus de ceux-ci, comme mentionné ci-dessus, vous pouvez également gagner des jetons en guise de retour sur investissement sur les paris, les pools et les prêts.

Pourquoi BiFi?

L’espace DeFi existe aujourd’hui sous forme de fragments. Les services sont disponibles sur plusieurs blockchains, telles que Binance Smart Chain, Avalanche et Ethereum. Cependant, un problème majeur est qu’ils ne peuvent pas interagir les uns avec les autres. Avec la technologie multi-chaînes Bifrost, BiFi est là pour vous offrir le meilleur de tous les mondes. Vous pouvez utiliser plusieurs devises et jetons de diverses chaînes de blocs et protocoles. Grâce à cette interconnectivité de la blockchain, BiFi a tendance à réduire considérablement les tarifs de gaz tout en améliorant l’accessibilité et en étendant la portée de l’écosystème pour rendre les produits financiers les plus innovants disponibles à un plus grand nombre de personnes. De plus, vous pouvez profiter des avantages offerts par la blockchain intégrée à la multi-chaîne. Par exemple, Ethereum offre sécurité et fiabilité, tandis que BSC offre des performances élevées et des frais de transaction bon marché. Imaginez maintenant tirer le meilleur parti des deux mondes en une seule innovation. Intéressant!

L’un des principaux problèmes auxquels est confronté l’espace blockchain aujourd’hui est la sécurité. Nous continuons d’entendre et de voir plus d’informations sur les tentatives de piratage réussies sur diverses plates-formes. Essentiellement, la fraude et les pirates ont considérablement pollué l’écosystème. Cependant, BiFi dispose d’une équipe de professionnels, tels que des chercheurs, des pirates informatiques et des experts en sécurité, qui peuvent maintenir le niveau de sécurité le plus élevé et garantir la sécurité de vos actifs. Donc, avec BiFi, il n’y a pas de raison de s’alarmer; vous pouvez utiliser vos actifs en toute sécurité. Avec la gamme d’avantages et d’incitations que BiFi a à offrir, vous devriez absolument vouloir l’essayer.

Introduction à BiFi

BiFi vise à connecter chaque blockchain pour créer un écosystème financier cohérent et cohérent. Peu à peu, vous pouvez même étendre la portée de vos services financiers aux fonds, assurances, produits dérivés et créer un tout nouvel ensemble de produits et services DeFi.

Au fur et à mesure que vous explorez les fonctionnalités et les options disponibles dans BiFi, ainsi que les avantages qu’il offre, si vous pensez que votre vision correspond à votre objectif, vous voudrez peut-être l’essayer. Voici comment commencer.

Voir le guide BiFi ici: https://docs.bifi.finance/guide/