Une innovation surprise à dévoiler sur le W12 de Merc?

Toto Wolff a fait allusion à une mystérieuse innovation qui n’a pas encore été dévoilée sur le W12 de Mercedes, mais a refusé de donner des détails.

Mercedes est une équipe connue pour avoir trouvé cela supplémentaire, l’année dernière, en lançant le système de direction à double axe (DAS) lors des tests de pré-saison.

L’équipe a utilisé cela à bon escient, remportant 13 des 17 victoires en Grand Prix pour remporter un septième titre successif constructeurs et pilotes.

Cette année, l’équipe Brackley a déjà révélé qu’il s’agissait d’une nouvelle innovation en ce qui concerne son unité de puissance.

« Nous avons également des innovations complètement nouvelles qui seront dans le PU de course pour la première fois », a déclaré Hywel Thomas, directeur de Mercedes High Performance Powertrains, lors du lancement de la W12.

«C’était particulièrement difficile parce que la saison dernière s’est terminée tardivement, donc la période hivernale a été plus courte que la normale et nous a donné moins de temps pour nous préparer, ce qui a mis une pression supplémentaire sur l’entreprise.

Cette idée, sur laquelle Thomas n’a pas donné de détails, n’a pas beaucoup aidé l’équipe lors des tests de pré-saison avec Mercedes seulement cinquième plus rapide, plus d’une seconde plus lente que Red Bull.

Wolff, cependant, a maintenant révélé que l’innovation du moteur n’est pas la fin des surprises de Mercedes.

« Vous n’avez même pas encore vu ce que nous allons mettre sur la voiture, » Racingnews365 cite l’Autrichien comme ayant déclaré à Canal + avant le Grand Prix de Bahreïn qui ouvre la saison.

«Bien sûr, il y a de la place pour l’innovation et cela m’a toujours fait plaisir. Chaque année, nous essayons de faire quelque chose qui soit un peu carré.

«Je ne suis pas sûr que cela fasse une grande différence en termes de performances de la voiture. C’est beau si ça marche.

Bien que Mercedes poursuive un huitième doublé consécutif au championnat cette saison, ils entrent dans le Grand Prix de Bahreïn derrière Red Bull selon les experts.

Avec sa chance de remporter un huitième titre mondial en jeu, Lewis Hamilton a déclaré qu’il s’attendait à une bataille «extrêmement excitante» cette saison.

«C’est extrêmement excitant pour nous en tant qu’équipe», a déclaré le Britannique. «Nous ne sommes actuellement pas les plus rapides et les [it’s] comment nous allons nous unir pour arriver là où nous voulons être et je suis tellement excité pour ce défi.

«Je pense que ce sera formidable pour les fans et j’adore la collaboration avec les hommes et les femmes de mon équipe pour atteindre notre objectif commun.»

