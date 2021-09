Une installation murale publique à Seattle, soutenue par Facebook, promeut la participation au vaccin COVID

La peinture murale de l’artiste et étudiante en médecine de l’Université de Washington Rue Maia Oliver. (Image de la rue Maia Oliver)

Un nouveau projet artistique dévoilé à Seattle aujourd’hui fait partie d’un effort de Facebook et d’autres pour promouvoir l’importance des vaccins COVID-19.

Le Community Vaccination Art Program est un partenariat d’art public entre le géant des médias sociaux et Amplifier, un laboratoire de conception à but non lucratif, et des villes à travers le pays.

Facebook, en collaboration avec la ville de Seattle, l’Université de Washington, University District Partnerships et Albertsons/Safeway, a chargé l’artiste et étudiante en médecine de l’UW Rue Maia Oliver de créer une fresque originale qui sera installée à l’église Christ Episcopal dans le quartier universitaire de Seattle.

L’œuvre d’Oliver fait partie d’une série d’« installations d’art public temporaires qui reflètent la culture communautaire et encouragent la sensibilisation et la participation aux vaccins », selon un communiqué de presse. En plus de Seattle, des peintures murales seront installées à San Bernardino ; Los Angeles; Mesa, Arizona ; San Antonio, Texas ; Jacksonville, Floride ; Détroit, Los Angeles, Chicago et Washington, DC Trois villes canadiennes auront également des murales.

La murale colorée d’Oliver (ci-dessus) est installée à l’église aujourd’hui au 4548 Brooklyn Ave NE à partir de 11h30. Une clinique mobile pour les vaccins COVID et contre la grippe, fournie par Albertsons/Safeway, se tiendra sur place de 14h à 17h.

L’œuvre d’Oliver comportera un code QR et une URL qui dirigent les téléspectateurs vers le centre d’information Covid de Facebook où les gens peuvent accéder à des informations de santé à jour telles que où trouver une clinique de vaccination, des questions sur les vaccins et comment rester en sécurité pendant la pandémie.