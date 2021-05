Une intelligence artificielle est capable de créer des chats qui n’existent pas

05/07/2021 à 11:08 CEST

Esteban Garcia Marcos

le l’informatique ils avancent à pas de géant. Certains analystes considèrent que tôt ou tard il n’y aura pas plus de métiers que ceux liés à ce type de travail, puisqu’ils supposent un grande avance sur le marché en général et pour tous types de secteurs. En tout cas, dans ce vaste et vaste domaine qu’est l’informatique, l’intelligence artificielle prend de plus en plus d’importance.

L’apprentissage automatique combiné à une amélioration du traitement des algorithmes par les ordinateurs a fait Les IA sont capables de créer des visages qui nous semblent réels. En fait, il existe un certain nombre de ces services sur Internet qui ont facilité la tâche De nombreuses personnes restent anonymes grâce à un alter ego.

Ce phénomène peut être parfaitement extrapolé aux animaux. Pensez-vous que ce chat est réel?

Ce chat n’existe pas

| https://thiscatdoesnotexist.com

La vérité est que non, il a été créé par un algorithme via le site Web ThisCatDoesNotExist développé par un ingénieur logiciel et amoureux des félins. Son objectif, en plus de surprendre le public avec la possibilité de créer des visages réalistes qui n’existent pas, est aussi de montrer la capacités qu’une intelligence artificielle peut avoir.

Comme ils le font? Il y a fondamentalement un énorme base de données avec des millions de parties félines: yeux, nez, visages et comme s’il s’agissait d’un grand puzzle, l’Intelligence Artificielle se consacre à la création d’un visage avec les différentes pièces, comme s’il s’agissait d’un puzzle. En utilisant ses propres compétences en retouche photo, un arrière-plan aléatoire et un ensemble de traits de chat sont ajoutés et publiés en aussi peu que des dixièmes de seconde.