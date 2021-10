Une Intelligence Artificielle est capable d’écrire un court métrage d’horreur et voici le résultat

18/10/2021 à 8h50 CEST

Claudio Torres Rojas

Le genre d’horreur dans le monde du cinéma est l’un des plus réussis et des plus classiques. C’est pourquoi une chaîne YouTube appelée Netflix is ​​a Joke a voulu faire un projet très curieux qui vaut la peine d’être regardé. Ceci est une vidéo que vous pouvez regarder à travers ce lien qui, sur la base, consiste en une courte horreur, mais ce n’est pas n’importe quoi. En réalité, Il n’est même pas écrit par un être humain.

Dans ce canal un projet a déjà été fait dans le passé qui consistait à écrire le scénario d’une comédie romantique basé sur de nombreuses informations sur de vrais films du même genre. Mais ce script a été écrit par des robots, c’est-à-dire, par une IA (Intelligence artificielle). Eh bien, ils ont fait la même chose avec un court métrage d’horreur.

L’IA est basée sur plusieurs films très classiques, sur des phrases qui se répètent pendant ceux-ci et dans la vidéo, vous pouvez voir des références infinies. En fait, nous voyons que la prémisse du court métrage est quelque chose de très similaire à celui vu dans la saga SAW, puisque la vidéo met en vedette une poupée à vélo chargée de torturer ou d’assassiner les victimes. Mais la profondeur du script n’est pas du tout professionnelle. De plus, on peut dire que c’est assez parodique, donc plus que de l’horreur, c’est une vidéo très amusante à regarder.

Il ne nous reste plus qu’à voir ce que Netflix est une blague va proposer ensuite. Une aventure? Un film dramatique ? C’est une question de temps avant de le voir.