une interdiction totale de la propriété de crypto est toujours sur la table, déclare un haut responsable

La quête apparemment sans fin des législateurs russes pour introduire une réglementation de la cryptographie dans le pays pourrait aboutir à une interdiction totale de la propriété et de l’achat de pièces, a déclaré l’architecte en chef de la réglementation insaisissable. (Mise à jour le 18/12/2021 à 17h00 UTC avec un commentaire supplémentaire de OneBoost)

L’agence de presse Interfax a cité le chef du comité de la Douma d’État sur les marchés financiers, Anatoly Aksakov, disant que les « autorités » étaient actuellement « en train de discuter de diverses options pour réglementer les crypto-monnaies », allant d' »une interdiction complète de leur propriété et d’achat » jusqu’à « la légalisation des échanges bitcoin (BTC) ».

Les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus populaires en Russie ces dernières années, et on pense que de nombreux super-riches du pays ont fait des investissements importants dans les crypto-monnaies. La popularité croissante de l’extraction de crypto a également conduit à l’adoption. Et dans un pays spécialisé dans la production d’ingénieurs en logiciel de haut niveau et d’autres informaticiens, certains diront qu’il est difficile de voir comment Moscou s’y prendrait pour appliquer une interdiction totale à la chinoise.

Peu importe, le Banque centrale Résolument crypto-sceptique fait pression pour ce genre de mouvement draconien depuis des années, et apporterait probablement tout son soutien à un tel mouvement. Plus tôt ce mois-ci, il a publié un projet de directives qui, s’il était accepté, exclurait le secteur financier de la plupart des activités liées à la crypto-monnaie.

Aksakov a expliqué :

«Il existe des approches très dures qui interdiraient complètement l’acquisition et la propriété de crypto-monnaies. Il existe également une approche qui [los reguladores] ils ne devraient autoriser que les échanges cryptographiques approuvés, et que les échanges devraient être légalisés afin que tout devienne transparent et compréhensible pour les autorités de régulation. «

Dans ce dernier cas, a-t-il précisé, le fisc trouverait « plus facile de taxer ce type d’opération ».

La conclusion peut-être la plus importante de toute l’affaire était que, comme l’Inde, dont le gouvernement a également envisagé une interdiction générale inspirée de Pékin, les législateurs sont beaucoup plus susceptibles de donner un coup de pied à la route et d’espérer pour le mieux.

Aksakov, dans un refrain très familier, a déclaré qu’il était nécessaire de finaliser « toutes les discussions liées à la définition et aux taxes » des crypto-monnaies « à la session de printemps 2022 », lorsque la prochaine Douma se réunira.

Il a dit:

« Doit [hacer esto] afin que nous puissions entrer dans la prochaine période fiscale avec une pleine compréhension de la façon dont tout cela devrait être réglementé. »

Bien que cela puisse sembler comme si le gouvernement essaie d’injecter de l’urgence dans le processus, des personnalités de haut niveau avaient déjà fait des promesses similaires concernant la finalisation de la législation à temps pour un vote lors de la session d’hiver 2021.

Peut-être y avait-il de meilleures nouvelles pour les mineurs, en particulier pour les industriels. Aksakov a parlé de la nécessité de reconnaître l’exploitation minière comme un type d’activité industrielle et de s’assurer que les mineurs paient l’électricité en utilisant les tarifs industriels.

Le législateur a conclu :

« Je pense que nous devons légaliser [la cripto minería], tant du point de vue fiscal que du point de vue de la consommation d’électricité ».

Hier, Cryptonews.com a rapporté que tandis que les mineurs nationaux menaient des batailles juridiques contre les compagnies d’électricité en Sibérie, les acteurs industriels sont heureux de payer des tarifs énergétiques plus élevés si cela signifie qu’ils obtiendront une légitimité aux yeux de la loi, ainsi que la liberté de incertitude politique et réglementaire.

Islam Shazhaev, PDG de OneBoost , une société de gestion d’actifs numériques, a déclaré à Cryptonews.com que « la légalisation des activités minières donnera à l’État un avantage significatif », et pourrait même profiter aux mineurs à l’étranger, car cela permettrait aux fournisseurs d’énergie russes de commencer la « légalisation ». l’exportation d’électricité vers d’autres pays sans la construction d’infrastructures transfrontalières. »

Shazhaev a affirmé que la Russie disposait de « gigawatts excédentaires d’énergie électrique » qu’elle pourrait utiliser à son avantage.

Si le gouvernement juge bon « d’autoriser les sociétés minières de crypto-monnaie à construire des centres de données minières » et « d’utiliser cette électricité à un taux réduit » avec des allégements fiscaux « au cours des trois premières années », a-t-il ajouté, la Russie pourrait « devenir un leader mondial » en l’extraction de chiffrement industriel, tout en maintenant les réglementations de chiffrement existantes en place.

Il expliqua:

« Si quelques-uns [cuerpos] les politiciens sont préoccupés par les ramifications économiques, ces mesures peuvent être prises une à la fois. Le minage pourrait être légalisé tant que l’utilisation des crypto-monnaies comme instrument de paiement reste illégale, comme c’est le cas actuellement. Et au fil du temps, un rouble numérique pourrait être conçu et mis en œuvre. »

Shazhaev a suggéré qu’une réglementation « correcte » du marché pourrait être obtenue en élaborant « un plan d’intégration des crypto-monnaies ».

Il a conclu que Moscou gagnerait à faire preuve de prudence en réglementant un secteur qu’elle ne comprenait pas encore parfaitement, notant :

« Un grand succès peut être atteint lorsque vous prenez les bonnes décisions à un moment où vous ne savez pas exactement quoi faire. »

