Une interview de 1967 révèle la « solution » de Leonard Nimoy

Alors que les fans célèbrent le 55e anniversaire de “Star Trek”, une grande attention a été accordée aux acteurs qui insuffleront une nouvelle vie aux rôles classiques. Le nouveau spectacle, “Star Trek: Strange New Worlds”, promet de nouvelles aventures, avec des noms qui seront familiers même aux fans de Trek les plus “classiques”.

Cela inclut l’actrice Celia Rose Gooding dans le rôle d’Uhura, rendu célèbre par Nichelle Nichols. Gooding, une vétéran de Broadway, aura l’occasion de briller à tous les niveaux : comédienne, chanteuse et danseuse.

Ethan Peck est Spock

Ethan Peck, petit-fils de la légende hollywoodienne Gregory Peck, prendra les oreilles pointues de Leonard Nimoy et ramènera M. Spock. Hier, l’apparition de Peck à l’événement en direct Star Trek Day était pleine d’excitation, avec l’animatrice Akiva Goldsman au bord de son siège à chaque fois que Peck parlait.

Lorsque Peck a eu l’occasion de parler, il a déclaré que “Strange New Worlds” explorerait les “relations héritées” de l’ère TOS. Cela pourrait signifier que quelque chose pourrait arriver entre Spock et Uhura dans “Strange New Worlds”, comme les fans ont eu la chance de le voir dans les films de JJ Abrams.

Alors que l’accent était mis sur Peck, une vidéo passionnante est revenue aux yeux du public. En l’honneur de Star Trek Day, la chaîne de télévision de Portland KGW a déterré une interview de 1967 avec le premier M. Spock.

Léonard Nimoy : des archives

Jouer

KGW Vault: Leonard Nimoy parle de Spock, Star Trek en 1967L’acteur Leonard Nimoy qui a interprété le désormais célèbre Spock parle avec KGW de son nouveau rôle. Le premier épisode de Star Trek a été diffusé le 8 septembre 1967. Nimoy explique que Spock est un homme né d’une descendance extraterrestre et humaine qui a un contrôle total sur ses émotions ; un regard unique sur un personnage aimé par des millions… 2021-09-08T20:07:57Z

Dans la vidéo, on peut voir Nimoy assis à la table d’un “présentateur professionnel, bien que non informé”, a écrit Destiny Johnson de KGW. L’animateur a demandé à Nimoy d’expliquer certaines des parties les plus fondamentales du personnage de Spock comme s’il n’avait jamais vu “Star Trek” auparavant.

Nimoy a expliqué que Spock était un être mi-humain, mi-vulcain qui n’était pas habitué à montrer ses émotions.

“C’est un défi, mais bien sûr c’est mon travail, montrer une émotion ou la cacher, c’est le travail d’un acteur”, explique Nimoy dans la vidéo. « Je suis souvent surpris lorsqu’un homme vient chez moi et parvient à réparer un robinet qui fuit sur lequel je travaille depuis peut-être quelques heures sans rien faire d’autre que d’empirer les choses, vous voyez ? C’est leur métier. Il vient et le fait. Le mien joue des personnages intéressants et inhabituels ».

Une histoire intéressante de Nimoy était de savoir comment Roddenberry a promis de se débarrasser des oreilles pointues si le public de “Star Trek” ne les aimait pas, étant donné que Nimoy n’a pas apprécié le processus de 45 minutes qu’il a dû suivre avant chaque jour de tournage. .

“J’ai approché Gene [Roddenberry], et je lui ai demandé d’abandonner l’idée des oreilles pointues, et il a dit: “Non, je ne le ferais pas – nous continuerons à travailler là-dessus et finalement nous le ferons”, a raconté Nimoy. Et il a dit : ‘Je te promets, si tu fais la série avec tes oreilles et qu’après 13 épisodes tu n’es pas content, je t’écrirai un scénario où tu te feras opérer les oreilles.’

Nimoy et les oreilles

Jouer

Star Trek Into Darkness : Transformer Leonard Nimoy en un bonus Blu-ray Spock | ScreenSlamPour plus d’actualités sur les films, des histoires et des vidéos, visitez : screenslam.com ABONNEZ-VOUS : goo.gl/mHkEX9 VOIR NOS VIDÉOS LES PLUS VUES ! : bit.ly/ScreenSlamTopVideos SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER : goo.gl/7SoFjW AIMEZ-NOUS SUR FACEBOOK : goo.gl / 6srxoU SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM : instagram.com/screenslam/ #ScreenSlam : 59Z

Alors que la série était en route pour une deuxième saison, le producteur associé Bob Justman a déclaré à Nimoy qu’il avait trouvé une solution au problème d’oreille. Cette histoire a été capturée dans le livre “Star Trek Sketchbook”, selon le site de fans TrekToday :

“Avant de commencer la deuxième saison, j’ai appelé Leonard pour lui dire qu’il pouvait régler le problème d’oreille pendant toute la deuxième saison. J’ai dit : ‘Leonard, je pense avoir la solution au problème d’oreille. Vous pourrez ainsi éviter tout ce temps passé à vous maquiller. Plus d’inconfort, plus de douleur, plus de problèmes. Vous pouvez vous maquiller régulièrement et tout sera parfait.

« Et il dit : « Ouais, comment ça se passe, Bob ? » Et je dis : ‘Nous t’enverrons chez un chirurgien plasticien, et nous te dégourdrons les oreilles. Quand la série sera finie, on paiera pour qu’ils redeviennent normaux !’ »

Nimoy est également apparu dans le rôle de M. Spock lors d’un défilé à Medford, dans l’Oregon, la même année.

Il va sans dire que cela n’est jamais arrivé. Mais comme l’a écrit Destiny Johnson de KGW, le personnage de Nimoy “deviendrait un nom connu de tous, aimé et imité par des millions de personnes”.

