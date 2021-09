Une interview de Meghan Markle et du prince Harry fait face aux huées des Britanniques lors de la remise des prix

L’interview de Meghan Markle et du prince Harry en mars avec Oprah Winfrey reste l’un des moments les plus médiatisés de la télévision à partir de 2021, il était donc impossible pour les UK National Television Awards de l’exclure d’un montage de moments télévisés importants de l’année jeudi. Lorsque le montage a été diffusé lors de la cérémonie à l’O2 Arena de Londres, les clips auraient été accueillis avec huées. Les huées n’ont pas été diffusées sur ITV, mais une source a déclaré au Daily Mail que le duc et la duchesse de Sussex étaient traités comme des “méchants”.

Le journaliste Trevor McDonald a présenté le montage, qui comprenait quelques scènes de l’interview de Winfrey. Le public s’est moqué et hué « bruyamment » lorsque Markle et Harry étaient à l’écran. “Immédiatement, il y avait des huées audibles dans toute l’arène. C’était comme s’ils étaient des méchants de la pantomime”, a déclaré une source. Une autre source a déclaré qu’il riait.

“Lorsque le clip de Meghan est sorti, il y a eu des huées du public”, a déclaré la deuxième source, une célébrité qui ne voulait pas être nommée, au Daily Mail. “Certains ont crié et il y a eu des rires. Il y avait quelques visages embarrassés, mais malheureusement, Meghan n’était manifestement pas très populaire ce soir-là.”

L’émission spéciale, nommée Oprah avec Meghan et Harry, a été diffusée sur CBS le 7 mars aux États-Unis et le lendemain au Royaume-Uni sur ITV. Markle et Harry ont fait plusieurs accusations choquantes contre la famille royale lors de l’interview. À un moment donné, Markle a parlé d’idées suicidaires et a affirmé que “l’institution” de la famille royale avait tenté de la dissuader de demander de l’aide pour sa santé mentale. Markle a également déclaré qu’un membre de la famille de Harry était préoccupé par la couleur de la peau de leur fils Archie avant sa naissance. Harry a refusé de dire quel membre de sa famille avait soulevé cette préoccupation, mais Winfrey a déclaré plus tard que ce n’était pas la reine Elizabeth II ou le prince Philip.

Harry et Markle n’étaient pas les seuls hués lors des National Television Awards. Piers Morgan a été hué lorsqu’un clip de l’ancien animateur de Good Morning Britain a été diffusé. Morgan a semblé apprécier les huées, tweetant même un extrait de la cérémonie. “Les National Television Awards d’hier soir… J’adore les huées noyées par les acclamations… [Cristiano] Ronaldo obtient les mêmes réactions de la foule”, a écrit Morgan.

Morgan, qui a été nominé pour le meilleur présentateur, a été critiqué pour ses commentaires sur l’admission en santé mentale de Markle et a déclaré qu’il ne croyait rien de ce que Markle avait dit à Winfrey. Le régulateur britannique Ofcom a enquêté sur les remarques de Morgan. Alors que l’Ofcom a trouvé que les remarques étaient “potentiellement hargneuses et offensantes”, les enquêteurs ont décidé que Morgan et ITV n’avaient pas enfreint les codes de diffusion britanniques avec ses commentaires.

“Bien que nous ayons reconnu que les questions de M. Morgan sur la nature du racisme pouvaient être très offensantes pour certains téléspectateurs, les conversations sur la race et le racisme dans cette émission ont permis un débat ouvert sur les problèmes soulevés par l’interview”, ont écrit les enquêteurs. “Nous avons également considéré que le programme permettait une discussion importante sur la nature et l’impact du racisme. ITV avait clairement prévu que les questions raciales seraient discutées en détail dans le cadre de la couverture de l’interview et avait pris des mesures pour assurer le contexte pourrait être fournie au cours des discussions.