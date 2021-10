Une interview exclusive avec le PDG de Forward, Neel Dhingra

Crédit photo : Neel Dhingra

« Devenir riche n’est pas difficile ; devenir la personne qui s’enrichit, c’est » – Neel Dhingra.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous présenter ce profil de Neel Dhingra.

Bien que cela puisse prendre beaucoup de temps pour réussir, vous êtes prêt à réussir une fois que vous avez déchiffré le code. Neel Dhingra a mis 38 ans pour gagner son premier million, et deux mois plus tard, il avait déjà gagné son deuxième million et construisait un empire. Il est maintenant le fondateur et PDG de Forward Academy, une entreprise de premier plan qui aide les agents immobiliers et les courtiers en hypothèques à tirer parti du marketing numérique pour exploiter les opportunités financières inégalées de l’immobilier. Il a également été récemment reconnu comme l’un des meilleurs influenceurs vidéo par le fournisseur de logiciels de l’industrie BombBomb & Tom Ferry.

Avec le nombre croissant d’utilisateurs actifs sur les différentes plateformes en ligne, le marketing digital est devenu un outil essentiel de croissance. Ayant travaillé dans le secteur de l’immobilier pendant 15 ans, Neel a décidé de passer à la vitesse supérieure après avoir découvert l’espace de création de contenu numérique en pleine croissance.

Selon Neel, en créant des vidéos YouTube et des publications informatives sur Instagram et Facebook, il a fait croître son activité hypothécaire de plus de 1000% en trois ans. La croissance massive a inspiré Neel à aider d’autres personnes à apprendre à faire de même.

La plupart des gens sont freinés par leur peur de prendre des risques et l’opinion des autres. En définissant les risques comme des opportunités, Neel déclare : « Ce qui est le plus risqué, ce n’est pas d’essayer de nouvelles idées. » Il ajoute en outre: « Pour qu’une idée s’épanouisse, l’exécution est un must. »

Pour l’hôte de l’événement annuel Forward, s’aventurer dans un marché relativement nouveau représentait un défi. Il se souvient que quelqu’un lui a demandé s’il faisait des vidéos ou s’il concluait de vraies affaires. D’autres lui ont dit d’arrêter en suivant son idée et que cela ne fonctionnerait jamais. Sans se laisser décourager, Neel savait que la seule façon d’obtenir les réponses était de poursuivre sa vision. Il génère actuellement un revenu à huit chiffres de ses investissements immobiliers.

Neel note que les gens auront toujours quelque chose à dire sur vous – c’est la nature humaine. Cela ne devrait jamais être la raison pour laquelle vous abandonnez vos rêves. Plutôt que de vous concentrer sur ce qu’ils ont à dire, travaillez à générer des résultats, et une fois qu’ils verront les résultats, ils seront tous silencieux.

« Pour obtenir le style de vie que vous désirez, il faut travailler deux fois plus dur », explique Neel. Son conseil est de commencer à investir dans votre avenir dès maintenant. Compte tenu des tendances actuelles, la seule façon de survivre et d’atteindre la croissance est de vendre de la technologie ou d’utiliser la technologie pour votre entreprise. Avec presque tout le monde ayant accès aux plateformes en ligne, les plateformes numériques ont le pouvoir de vous faire réussir.

De plus, Neel note : « L’échec est normal, et échouer ne signifie pas que c’est la fin du chemin. Les leçons que vous acquérez à l’époque font de vous un futur gagnant. Restez cohérent et travaillez constamment sur des moyens de devenir meilleur dans ce que vous faites.

Votre bougie ne perdra pas son éclat en allumant les bougies des autres. Croyant fermement à la victoire en équipe, son entreprise a aidé des milliers de personnes à catapulter leurs ventes. Alors que Neel continue de grandir, il cherche à aider beaucoup d’autres grâce à sa plate-forme.