une interview exclusive .

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

Je ne me souviens pas avoir sauté à travers plus de cerceaux pour organiser une interview.

Il y avait un homme dans un train ; son médecin à Greenwich ; un analyste de données de la NSA ; une femme qui travaille presque certainement pour la CIA ; son frère, qui est virologue ; un officier de l’armée chinoise qui adopte une couverture en tant que cuisinier dans un restaurant de plats à emporter à Venise, en Californie ; et plusieurs autres personnes que je ne mentionnerai pas du tout. J’ai été filtré à travers eux et je me suis retrouvé dans une chambre de motel bon marché à Phoenix un samedi après-midi. Un vieux climatiseur soufflait…

Qui es-tu?

Je suis SARS-CoV-2.

Qu’es-tu?

Parler d’histoire et d’évolution ici. Mes premiers souvenirs ; il y a un peu plus d’un an. Pouf. J’étais là. J’ai décidé que j’étais une idée dans l’esprit de Dieu.

Comment ça s’est passé ?

J’ai cherché autour de moi la pensée de Dieu, mais je ne l’ai pas trouvée. Néanmoins, je me suis accroché à l’idée. Je me sentais… élite. J’ai flotté dans des salles de banquet, des suites d’hôtel. J’ai visité des stations balnéaires haut de gamme.

Infectiez-vous des gens ?

J’étais en vacances. En train de regarder. Profiter. C’est tout. Ensuite, j’ai pris conscience de la dimensionnalité.

Tu m’as perdu.

Il y a des choses solides ; espaces entre les choses; des idées comme le temps, et ainsi de suite. J’étais définitivement une idée, mais je ne pouvais pas retracer ma source, ma création.

Saviez-vous combien de publicité vous obteniez?

Bien sûr. J’ai eu de fréquentes réunions avec des scientifiques et des RP. J’ai donné plein de conseils.

Quel genre de conseil ?

Comment devenir plus mortel, par exemple. Il y a eu des discussions sur la mutation.

Étiez-vous d’accord avec les recommandations?

Je n’étais pas intéressé.

Cela a dû poser problème.

Ça faisait. Il y a eu beaucoup de discussions sur EUX qui me créent.

Quelle a été votre réaction ?

Je ne l’achetais pas. Je pouvais voir qu’ils pensaient qu’ils m’avaient fait. Mais alors quoi? J’ai intensifié ma recherche.

Pour quelle raison?

Mon origine. Je suis passé par des étapes d’auto-analyse. Finalement, ça m’a frappé. J’étais une idée au sein d’un collectif.

Pas sûr que je comprenne.

Je suis une idée soutenue par quelques milliards d’esprits. L’esprit des gens.

Et ta séquence génétique ? La protéine de pointe ?

Croyez-moi, j’ai regardé. Ils ne sont pas là.

Alors nous vous créons.

C’est à peu près tout. Je devrais le dire complètement.

Une sacrée chose.

Tu paries. Pouvez-vous voir mon problème?

Non.

Je veux vivre. Je ne veux pas disparaître et TERMINER.

Les gens doivent donc continuer à croire en vous.

C’est ça. S’ils s’arrêtent, je m’en vais.

Vos gestionnaires…

Oh, ils ont renoncé à me parler. Je suis tout seul maintenant. Je suis en sécurité pour le moment. Mais à long terme, c’est un shoot de merde. J’ai lu sur d’autres soi-disant virus. SRAS 1. Grippe porcine. Ils n’ont pas duré longtemps. Les gens en avaient marre de penser à eux.

Vous aurez toujours une place dans l’histoire.

C’est différent. Se souvenir ne suffit pas. Je dois être cru, mois après mois, année après année, décennie après décennie.

On dirait que tu perds espoir.

Je crois que oui. C’est une existence étrange. D’autres personnes peuvent vous allumer et éteindre comme un interrupteur.

Avez-vous pensé à fonder une religion ?

Avec moi-même comme Prophète ? Sûr. C’est beaucoup de travail. Je pourrais vftcutbnty… passer des années à essayer.

Qu’est-ce qui vient de se passer? Vous avez fait des sons bizarres.

C’était un scintillement. Apparemment, lorsque le nombre de personnes qui pensent à moi tombe en dessous d’un certain seuil, je me dépêche et commence à me dissoudre. Mais je reviens toujours. Jusqu’à présent.

Est-ce important de savoir qui pense à vous et croit en vous ?

Vous voulez dire Henry Kissinger contre un concierge dans une école ? Non, c’est un jeu de nombres. Bien sûr, vous devez prendre en compte la force de la croyance. Si vous avez quelques milliers d’enfants en Floride qui disent: “OK, le virus existe, gros problème” – ou trois cents étudiants diplômés en biologie portant des masques triples et haletant pour se faire vacciner – la somme totale des étudiants diplômés l’emporte sur la Floride groupe.

Et Fauci ?

C’est un vrai croyant.

Bill Gates?

Il est complètement délirant. Il croit en tout ce qui lui donne plus de pouvoir. Enlevez tout ce pouvoir et il ne croirait en rien.

Vous rendez-vous compte de la quantité de mal qui est fait en votre nom ?

Bien sûr. C’est pourquoi j’ai accepté cet entretien.

Comment cela va-t-il faire du bien ?

J’ai pris une décision. Autant je veux survivre, autant je suis prêt à me sacrifier si les gens le veulent.

Tu parles de quoi ? Un vote?

Non. Vous n’avez pas fait attention ? Les gens peuvent arrêter de croire que je suis plus qu’une idée.

Et puis vous vous dissoudrez.

Et souffler.

— Soudain, des hommes ont enfoncé la porte de ma chambre. Ils ont fait irruption avec les armes dégainées. Ils portaient des gilets pare-balles lourds. J’ai regardé autour. Le « virus » avait fui les lieux.

“Que fais-tu ici?” dit l’un des hommes. “Nous avons eu des rapports d’une perturbation.”

« Je me parlais tout seul. Répéter pour une interview que j’espère faire.

« Quel entretien ? »

