Une introduction à la musique mexicaine régionale

Au début de l’industrie du disque, les maisons de disques étaient souvent omnivores, comblant les lacunes de leurs marchés en vendant toute la musique sur laquelle elles pouvaient mettre la main. Cela les rendait cosmopolites… et parfois profondément étranges.

Prendre Disques Musart, l’un des premiers labels au Mexique, fondé en 1948 et toujours en activité. Tout au long de ses plus de 80 ans d’existence principalement indépendante, Discos Musart a tout pressé et sorti, pas seulement la musique mexicaine. Grâce à des accords de distribution à l’étranger, le nom Musart est apparu sur des albums de salsa à Sepultura, tout un gâchis d’Eurodance, et même le premier catalogue des Beatles.

La réputation de Musart, cependant, repose sur son catalogue de ce que nous appelons maintenant la musique « régionale mexicaine », une mezcla de genres nationaux comme le mariachi, la banda, les corridos, le norteño et la cumbia. Aux États-Unis, le mexicain régional est le format de radio de langue espagnole le plus populaire ; ses stations obtiennent régulièrement les 10 meilleures notes de Nielsen dans les principaux marchés comme LA et Chicago. Son public existe depuis des décennies. À l’époque où Musart vendait des chansons des Beatles aux fans mexicains, il vendait également de la musique mexicaine aux expatriés vivant à El Norte. Au milieu des années 60, au plus fort de la Beatlemania, le chanteur d’équitation Antonio Aguilar et sa femme Flor Silvestre envoyaient des foules nostalgiques au Million Dollar Theatre de Los Angeles avec leurs légendaires « charrerías » (rodéos musicaux). Aguilar et Silvestre, bien sûr, ont également enregistré pour Musart.

Musart a été fondé par Eduardo C. Baptista Covarrubias, un vétéran de l’industrie du disque, ayant précédemment lancé le label Peerless avec Gustavo Klinkwort Noehrenberg d’origine allemande. (Si une paire de grands noms des maisons de disques a eu de meilleurs noms, veuillez nous le faire savoir dans les commentaires.) Musart est restée une entreprise familiale Baptista, et une entreprise ambitieuse. Il a racheté d’autres labels à succès comme Balboa et Panart. Sa tour Musart était un point de repère de longue date de la ville de Mexico et une installation fièrement moderne, combinant des nécessités pratiques telles que des studios climatisés en silence avec de grandes portions de paillettes sophistiquées. « Le département photo-art est au septième étage », a écrit l’architecte du bâtiment dans un article de 1970 dans Billboard. « Cocktails, au huitième étage. »

Tout cela pour dire : malgré sa réputation de folklore local et de chant à cheval, le mexicain régional est un business de la musique comme les autres, et absolument moderne. Ses artistes innovent, poursuivent et créent des tendances, et s’adressent à leur public d’une manière familière qu’ils n’ont jamais entendue auparavant. Au fil des décennies, Musart a capturé la plupart de ces tendances et a contribué à en mettre quelques-unes en mouvement. Voici quelques-unes des plus grandes chansons de Musart, un bon endroit pour commencer à explorer la région mexicaine à travers les décennies.

Les Rancheros Et Rancheras

Bien que le Million Dollar Theatre ait accueilli un grand nombre d’actes mexicains, du prolifique auteur-compositeur-interprète José Alfredo Jiménez à la fanfare de Sinalo Banda el Recodo, personne n’a offert un plus grand spectacle qu’Antonio Aguilar et Flor Silvestre. Les Zacatecans et leurs deux enfants ont joué devant les communautés d’immigrants grandissantes d’El Norte avec des chevaux, un ensemble de mariachis et – selon une critique du LA Times de 1966 – la musique d’« Ernesto Hill Olvera, virtuose de l’orgue aveugle avec un sens extraordinaire du timing (un peu comme Georges cisaillement‘s)…” Parlez de plaisir pour toute la famille.

Aguilar a couvert toute la gamme des styles régionaux du Mexique. À l’instar de la musique country américaine, les chansons de la ranchera séduisent leur public traditionnel à la fois par des paroles et des mélodies, généralement des polkas ou des valses à trois accords qui montent et se résolvent de manière prévisible. Pensez « folklorique » ; mais, comme d’autres musiques folkloriques, la ranchera contient un monde de variété et d’étrangeté. Le piétinement d’Aguilar « Un Puño de Tierra » (« Une poignée de terre ») est, selon Gustavo Arellano, un participant de longue date de la charrería, « l’un de ces grands rugissements existentiels de fatalisme qui rendent le Mexicain tellement amusant ».

Aguilar a également chanté de nombreux corridos sur Musart, des chansons d’histoire sur les criminels et d’autres types de chiens hirsutes qui occupent une place importante dans la mythologie mexicaine. Son ode au banda au trafiquant de drogue Lamberto Quintero a été un succès surprise à la radio de Los Angeles en 1984, alors que banda et corridos n’étaient pas encore des forces commerciales.

(Aguilar a enregistré de nombreuses chansons sur Musart deux fois, une fois avec un orchestre à cordes mariachis et une fois avec une fanfare de cuivres comportant un « tambora » ou une grosse caisse avec une cymbale sur le dessus ; alors quand vous voyez un album intitulé « Con Tambora », cela signifie il chante avec un banda.)

Les fils d’Aguilar et Silvestre, Antonio Jr. et Pepe, ont continué dans l’entreprise familiale. La carrière de Pepe s’est particulièrement étendue, du rock au ranchera en passant par les vastes étendues d’écoute facile qui se cachent entre les deux. Sa magnifique chanson pop « Por Mujeres Como Tú » mélange le mariachi, de subtils scintillements de synthé et le chant mesuré d’Aguilar dans une musique incroyablement douce.

Pour tous les machismes démesurés de la ranchera, c’est aussi le genre régional le plus fructueux pour les femmes à s’affirmer. Lucha Villa, Yolanda del Río et surtout Paquita la del Barrio ont mêlé carrières d’acteur et performances vocales intenses. La spécialité de Paquita est d’émasculer les hommes en chantant ; découvrez le vitriol ininterrompu de « Rata de Dos Patas », qui a transformé l’accordéon norteño en son mariachi des décennies avant la vague actuelle d’actes dits « mariacheño ».

Plus populaire parmi les jeunes rebelles est le luxuriant et enjoué « No Te Pases de Vivo », qui revendique non pas un mais deux titres sales non officiels, « Chinga Tu Madre Inútil » et « No Te Hagas el Pendejo ». Demandez à votre professeur d’espagnol, je vous mets au défi.

Les usines de la chanson à un homme

Comme Juan Gabriel et Dolly Parton, feu Joan Sebastian appartient au club élitiste des personnes qui ont écrit plus d’un millier de chansons. Comme Antonio Aguilar, Sebastian a également chanté à cheval, ce qui lui a valu le surnom de « El Rey del Jaripeo » (« Le roi du rodéo ») et a fait la démonstration de son pays buena fe. Et en effet, une grande partie de sa musique sonne country, avec des licks et des backbeats de guitare blues et un peu de squeezebox pour plus de chaleur. Découvrez la ballade autodérision « Un Idiota » si vous êtes prêt à vous promener en la fredonnant la semaine prochaine.

Sebastian a maintenu une carrière saine en écrivant et en produisant pour d’autres artistes, et explorer ces crédits est aussi gratifiant que de creuser dans les étranges détours de Willie Nelson. Son couronnement est le chef-d’œuvre de fin de carrière de Vicente Fernández « Estos Celos » ; mais si vous avez un faible pour le synthé country de l’ère Highwaymen, « Maracas », un duo de 1988 avec Alberto Vázquez, est super charmant.

À l’autre extrémité du compteur de charme se trouvait le regretté Chalino Sánchez, un gars distant dont la voix avait la musicalité d’une sirène de tornade, et qui s’est une fois livré à une fusillade sur scène. Pourtant, il est devenu l’écrivain pivot des corridos; vous pouvez diviser le genre en « pré-Chalino » et « post-Chalino ».

Chalino s’est enfui en Californie à la fin des années 70 après avoir tiré sur l’homme qui avait violé sa sœur à Sinaloa. (Il convient de noter que trois de ces musiciens extrêmement importants – Chalino, Sebastian et Antonio Aguilar – ont vécu sans papiers aux États-Unis pendant un certain temps.) Après avoir travaillé de petits boulots, il a commencé à écrire des corridos sur commande. Les gens lui payaient une redevance, et il enregistrait une cassette sur leurs exploits ; ou, s’ils n’avaient pas d’exploits, il écrirait sur la façon dont ils l’ont gardé réel. « Martín Félix », une déclaration sans narration de la fierté sinaloenne, vous donne une idée.

Chalino a commencé à vendre ses cassettes au même échange de LA fréquenté par les rappeurs naissants NWA. Ce fut une décision extrêmement réussie, et Chalino gagnait finalement des milliers de dollars pour chaque commission de corrido. En 1992, il a été tragiquement assassiné, mais sa légende était en sécurité. Les jeunes Mexicains-Américains qui avaient été dans le gangsta rap ont commencé à porter des chapeaux de cow-boy et des corridos dynamitables. Même si les narcocorridos ne sonnent pas comme du rap, Chalino a mis à nu les connexions qui ont été adoptées par presque tous les corridéros qui l’ont suivi, des sensations underground à Gerardo Ortíz, la plus grande star du genre. Les jeunes hommes chantant sur les vrais barons de la drogue, mettant en avant leur agitation et leur fanfaronnade, sont devenus incontournables dans la musique mexicaine régionale. « Contrabando en la Frontera », à propos d’une affaire de pot qui a mal tourné pour un fonctionnaire des douanes, montre les bars de Chalino.

Cumbia

Dans les années 1940, la cumbia était venue d’Amérique du Sud au Mexique, où elle avait acquis la réputation d’être humble et sans prétention, peut-être même un peu carrée. Pourtant, la flexibilité du rythme lui a permis de se transformer en tout ce que les acteurs locaux et le public demandaient. Jouez une cumbia lente et c’est presque comme prier – voyez le groupe de longue date de Mexico City Los Ángeles Azules – mais jouez-la assez vite et elle se transformera en un rythme merengue, ou même une polka.

Au début des années 60, le guitariste né à Jalisco Mike Laure a marqué un tas de tubes de cumbia irrésistibles avec son groupe los Cometas. Inspirée des Comets de Bill Haley et du big band colombien Sonora Dinamita, la chanson de Laure « La Banda Borracha » comprend des cors, des voix d’appel et de réponse et des dialogues kitsch mis en scène. « Tiburón a la Vista » introduit une nouvelle ligne de ramassage pour la plage : « Viens traîner avec moi pour ne pas te faire manger par les requins !

Les fanfares (et les fausses fanfares)

À un moment donné de leur carrière, la plupart des chanteurs susmentionnés ont enregistré avec des bandas, les sexdectets de cuivres et de clarinettes du nord du Mexique qui étaient autrefois un incontournable des places des villages de Sinaloan. Ce n’est qu’au cours des 30 dernières années que les bandas ont commencé à enregistrer des tubes pop sous leur propre nom. La moitié des chansons des stations régionales mexicaines d’aujourd’hui sont de douces ballades en cuivre, y compris celles de Banda los Recoditos, qui a sorti des albums du milieu des années 90 sur Musart. Sur « Llorar, Llorar », vous pouvez entendre les cuivres devenir un dispositif de livraison pour la pop de la chaîne de montage. Au lieu d’oompahs, les différentes sections de cuivres unissent leurs forces pour créer des backbeats de ballades puissantes.

La plus grande histoire des banda des années 90 était la montée des technobandas, essentiellement des groupes de synth-pop qui imitaient le son banda avec une fraction du personnel. Des groupes comme Vaquero’s Musical et Mi Banda el Mexicano étaient controversés parmi les chefs de banda à l’ancienne – « J’ose même dire que la majorité ne sont pas du tout des bandas », a grommelé le fondateur du légendaire Banda el Recodo – mais avec le recul, ils fait de la musique de nouveauté qui résiste mieux que la plupart des trucs sérieux de l’époque. Le remake de Mi Banda el Mexicano du classique K-Tel de Tony Ronald « Ayúdame » s’intégrerait bien dans une liste de lecture pop des années 90, nichée entre « How Bizarre » et « Barbie Girl ».

Aujourd’hui, le pendule en laiton est revenu aux grands groupes de cors vivants, mais la plupart d’entre eux ont intelligemment coupé leur romantisme larmoyant avec des airs de nouveauté. « De la Noche a la Mañana », de Banda Cuisillos, qui honore les Apaches, menace à tout moment de se transformer en hi-NRG des années 80 ; et le récent remake de Grupo Laberinto du classique de cumbia de Junior Klan « Dale El Biberón » – à ne pas confondre avec le classique de cumbia de Mike Laure du même nom – montre à quel point les vieilles blagues, les tactiques de garde d’enfants et les mouvements de danse persistent à travers les générations.

Vous pensez avoir raté l’une des meilleures chansons de Musart Records ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.